"Відключень світла не буде, якщо...": в "Укренерго" розповіли, чого чекати влітку

В "Укренерго" зазначають, що основна мета протягом цього літа – не допускати відключення споживачів

В Україні всіма можливими способами уникатимуть відключень електроенергії цього літа. Якщо не станеться якихось катастрофічних та несподіваних подій, є всі шанси, що у липні та серпні, а також восени, відключення споживачів не буде.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів у великому інтерв’ю "Телеграфу".

"Базовий наш прогноз на липень і взагалі до початку зимового періоду говорить про те, що нам потрібно буде для збалансування енергосистеми використовувати імпорт. І разом з імпортом активувати також додаткові потужності на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, вірогідно, що на газу. Це не дешеве задоволення, але набагато дешевше, ніж відключення споживачів", — сказав він.

За словами Кудрицького, основна мета цього літа — не допускати відключення споживачів. Для цього баланс в енергосистемі підтримуватимуть усіма можливими способами.

Крім додаткової генерації газу та імпорту, планується відновлення резерву надійності, який був до повномасштабного російського вторгнення.

"У цих умовах і якщо не буде якихось катастрофічних, несподіваних подій, ми плануємо пройти й літо, і осінь без відключень. Відключення в мережах обленерго, коли якась лінія виходить з ладу через негоду чи технологічне порушення, ми не вважаємо, тому що це речі, які не пов’язані з балансом і швидко ліквідуються", — підсумував Кудрицький.

Повний текст читайте на нашому сайті: "За певних умов літо та осінь плануємо пройти без відключень світла", — глава "Укренерго" (велике інтерв’ю).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці травня 2023 року українців знову закликали економити електроенергію, попри відсутність дефіциту в енергосистемі. Так, у вечірній час громадян просять зменшити використання потужних електроприладів.