Хватит ли денег от роста цены электричества на подготовку к зиме: эксперт указал на важный момент

Нельзя разрешить направить средства за электричество на какое-нибудь очередное "большое строительство столетия", говорит эксперт

С 1 июня 2023 г. в Украине выросли цены на электроэнергию для населения. Энергетики рассчитывают, что дополнительные поступления от повышения тарифа составят около 25 миллиардов гривен и будут использованы для подготовки к отопительному сезону.

Об этом "Бизнес Телеграфу" рассказал эксперт по энергетике, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его мнению, этих средств хватит на подготовку к осенне-зимнему периоду, если не направят их на какое-то очередное "большое строительство столетия".

"Этих дополнительных 25 млрд грн должно быть достаточно, чтобы "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" смогли подготовить оборудование, закупить топливо и пройти ремонты, необходимые для подготовки к зиме. При условии, что эти средства будут использованы целенаправленно. И цены необходимого оборудования на тендерах должны быть рыночными, а не завышенными в 3-4 раза, за чем должны четко следить компетентные органы. А если за средствами не следить и разрешить направить их на какое-нибудь очередное "большое строительство столетия", это не даст никакого эффекта", — говорит эксперт по энергетике.

Больше по теме читайте в статье "Телеграфа": "Повышение тарифов на электроэнергию для населения не решит проблемы отрасли — эксперт Центра Разумкова".

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко говорил, что заявления властей о том, что повышение тарифов на электроэнергию необходимо для восстановления энергосистемы Украины после обстрелов, не соответствующих действительности. Прежде всего, средства нужны государственной компании "Энергоатом", которой их не хватает для производства электроэнергии.