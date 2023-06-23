Чи вистачить грошей від зростання ціни електрики на підготовку до зими: експерт вказав на важливий момент

Не можна дозволити направити кошти за електрику на якесь чергове "велике будівництво сторіччя", каже експерт

З 1 червня 2023 року в Україні зросли ціни на електроенергію для населення. Енергетики розраховують, що додаткові надходження від підвищення тарифу становитимуть близько 25 мільярдів гривень та будуть використані для підготовки до опалювального сезону.

Про це "Бізнес Телеграфу" розповів експерт з енергетики, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

На його думку цих коштів вистачить на підготовку до осінньо-зимового періоду, якщо не скерують їх на якесь чергове "велике будівництво сторіччя".

"Цих додаткових 25 млрд грн має бути достатньо, щоб "Енергоатом" та "Укргідроенерго" змогли підготувати обладнання, закупити паливо та пройти ремонти, необхідні для підготовки до зими. За умови, що ці кошти буде використано цілеспрямовано. І ціни необхідного обладнання на тендерах мають бути ринковими, а не завищеними у 3-4 рази, за чим мають чітко стежити компетентні органи. А якщо за коштами не стежити і дозволити направити їх на якесь чергове "велике будівництво сторіччя", це не дасть ніякого ефекту", — каже експерт з енергетики.

Більше за темою читайте в статті "Телеграф": "Підвищення тарифів на електроенергію для населення не вирішить проблеми галузі — експерт Центру Разумкова"

Нагадаємо, раніше перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово — комунальних послуг Олексій Кучеренко говорив, що заяви влади про те, що підвищення тарифів на електроенергію є необхідним для відновлення енергосистеми України після обстрілів, не відповідають дійсності. Насамперед кошти потрібні державній компанії "Енергоатом", якій їх не вистачає для виробництва електроенергії.