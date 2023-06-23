Повышение тарифов на электроэнергию для населения не решит проблемы отрасли — эксперт Центра Разумкова

Когда система "заточена" под узкий круг людей, чиновники спекулируют низкой ценой электроэнергии, а не занимаются инновациями, говорит Владимир Омельченко

Дополнительные поступления от повышения цен на электроэнергию для населения в 2023 году составят около 25 миллиардов гривен. "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" используют его для подготовки к отопительному сезону.

Какой ресурс будет аккумулирован, хватит ли его еще и на восстановление энергосистемы и что будет способствовать ее стабильной работе, "Бизнес Телеграф" спросил у эксперта по энергетике, директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

О повышении тарифов

— Считаете ли вы своевременным решение правительства о повышении тарифов для населения во время войны?

— Другого выхода, к сожалению, не было. Иначе Украина не смогла бы подготовиться к осенне-зимнему периоду.

— Какая сумма будет аккумулирована в результате повышения тарифов на электроэнергию для населения?

— Чтобы прогнозировать объем потребления электрической энергии населением до конца года, нужно учитывать, что оно не стабильное. Летом оно снижается, определенное количество людей из страны уезжает, поэтому я думаю, это может быть дополнительно более 25 млрд грн, что компенсирует разницу между реальной рыночной ценой и тарифом для населения.

— На что хватит этого ресурса?

— Рыночная цена электрической энергии сегодня составляет 5 грн/кВт, поэтому утверждать, что это повышение решит все проблемы отрасли, я бы не стал. Оно даст определенный ресурс, но все равно генерация продолжит работать в убыток. Хотя он будет меньше, чем был.

— Каким субъектам будут направлять средства, аккумулированные повышением тарифов?

— Это деньги не для тепловой генерации и не для частного бизнеса, а, прежде всего, для компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" как исполнителей спецобязанностей на рынке именно для населения (ПСО — положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии относительно обеспечения населения доступной электроэнергией. — Авт.). Поэтому нужно следить, насколько целенаправленно используют деньги эти компании, какой объем средств будет направлен именно на ремонт и стабилизацию системы. Особенно это касается "Энергоатома", поскольку коррупция в наших компаниях-монополистах не преодолена.

— Хватит ли средств от повышения тарифов на подготовку к осенне-зимнему периоду?

— Этих дополнительных 25 млрд грн должно быть достаточно, чтобы "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" смогли подготовить оборудование, закупить топливо и пройти ремонты, необходимые для подготовки к зиме. При условии, что эти средства будут использованы целенаправленно. И цены необходимого оборудования на тендерах должны быть рыночными, а не завышенными в 3-4 раза, за чем должны следить компетентные органы. А если за средствами не следить и разрешить направить их на какое-нибудь очередное "большое строительство столетия", это не даст никакого эффекта.

— Почему возникли долги в "Энергоатоме" и "Укргидроэнерго", относительно которых действует ПСО?

— Это все из-за несовершенной системы рынка. Вместо того чтобы в 2019 году перейти на нормальную модель рынка, как это было предусмотрено законодательством Украины, НКРЭКУ (Нацкомиссия, ответственная за государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг. — Авт.) с правительством довели энергетические компании до состояния финансового коллапса.

Какая модель энергорынка нужна

— Как нынешняя модель энергорынка расходится с европейской?

— Мы обязались имплементировать европейское законодательство в энергетике. Украина присоединилась к Энергетическому сообществу, где она обязалась имплементировать регламент Европейского союза (с 2015 г.), в котором четко указано, как определяются прайс-кепы (максимальная и минимальная цена на электроэнергию для бизнеса, устанавливаемая НКРЭКУ), чтобы бизнес понимал правила игры на рынке. А вместо того, чтобы перейти на существующий в ЕС нормальный рынок, мы выбрали путь энергетических перекосов.

— Какой подход к регулированию предельных цен на электроэнергию для бизнеса вы считаете правильным?

— Я предлагаю полностью переходить на европейскую модель, чтобы прайс-кепы выполняли только техническую роль, а у нас они фактически выполняют функцию подавления рынка. НКРЭКУ устанавливает административно регулирующую цену, поэтому рынок не работает. Я недавно был на заседании комиссии НКРЭКУ, где предложил полностью перейти к регламенту Европейского союза, отменить прайс-кепы и не бояться свободного рынка. Поскольку система построена под интересы очень узкого круга людей, чиновники спекулируют на низких ценах на электроэнергию вместо того, чтобы заниматься инновациями на предприятиях.

— Увеличится ли цена на электроэнергию для бизнеса после отмены прайс-кепов и на сколько?

— Не факт, что цена вырастет, потому что, если грамотно это сделать — отменить не только верхний, но и нижний прайс-кеп, — она будет в пиковые часы повышаться, но днем, когда потребление снижается и есть солнечная генерация, будет снижаться. Поэтому в среднем цены могут остаться приблизительно на том же уровне. Промышленным гигантам лучше сосредоточиться не на коррупционных схемах, а на инвестициях в новые технологии.

О состоянии энергосистемы

— Как вы оценили бы текущее состояние энергосистемы Украины?

— Энергосистема находится в аварийном состоянии после обстрелов, это понятно. Она заживлена по временным схемам, принимаются ситуативные технологические решения, поэтому говорить о стабильном технологическом состоянии нельзя. В отдельные периоды у нас есть дефицит электроэнергии, прежде всего, в пиковые часы. А например, днем или в ночные часы — наоборот профицит. Но, к сожалению, модель существующего рынка не позволяет гибко корректировать экспортно-импортные операции. Ведь когда у нас дефицит — цена почему-то ниже, чем на сопредельных европейских рынках; когда профицит – наоборот цена выше. Такие перекосы дают неправильные сигналы рынку, что значительно усложняет покрытие дефицита.

— Какие именно разрушения получила энергосистема, что пострадало больше всего?

— Больше всего от обстрелов пострадали подстанции высоковольтных линий электропередачи компании "Укрэнерго". Это, в первую очередь, автотрансформаторы, которые наиболее дорогостоящие и которые тяжелее всего заменить, а также релейное оборудование и многое другое. Потери оборудования "Укрэнерго" оцениваются примерно в 45%. Также сильно пострадала тепловая генерация. Некоторые тепловые электростанции враг атаковал более десяти раз, в том числе на Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская область) было повреждено или разрушено около 50% оборудования.

— В какие суммы оценивают потери энергосистемы?

— Только прямые затраты на оборудование (без учета работ по монтажу и транспортировке), думаю, составляют более 5 млрд долларов. Цифра приблизительная, требуется тщательный технический аудит.

— Что больше всего угрожает стабильности энергоснабжения сегодня, кроме вражеских обстрелов?

— Самая большая угроза — критическое финансовое состояние энергетических предприятий. Все они имеют огромные долги. Даже государственная компания "Центрэнерго" закончила прошлый год с задолженностью в 7,2 млрд грн. Такая же ситуация во всех других компаниях как государственных, так и частных.