На пике энергопотребления: стоит ли украинцам готовиться к новым отключениям света?

К середине августа в Украине будет наблюдаться пиковое потребление электроэнергии

Энергосистема Украины работает в аварийном режиме. Импорта электроэнергии уже недостаточно для покрытия пиков потребления, поэтому "Укрэнерго" прибегает к аварийной помощи европейских партнеров. Если украинцы не снизят потребление электричества, национальный оператор будет вынужден ввести графики отключений в дефицитных регионах.

На Украину снова надвигается настоящая летняя жара. В ближайшие дни в странах Европы ожидается до +48°C, в Украине — под +40°C, говорят синоптики. В этой связи мы будем иметь дополнительную перегрузку энергетической инфраструктуры, которая и так работает на пике своих возможностей из-за постоянных обстрелов рашистов, текущих ремонтов энергоблоков и возобновления работы энергосетей. Это стало поводом для прогнозов, что придется подавать свет по графику уже в июле-августе.

Почему произошла такая ситуация, что делает "Укрэнерго", чтобы предотвратить отключения, узнавал "Бизнес Телеграф".

Почему импорт уже не спасает

Летний пик потребления электроэнергии уже стал традиционным для Украины, как и Европы. Но в этом году ситуация усугубилась, поскольку инфраструктура сильно пострадала от постоянных российских ракетных ударов. К тому же в стране продолжаются ремонты энергоблоков, приходится балансировать энергосистему импортом и прибегать к аварийной балансировке со стороны партнеров из Европы на пике потребления. На этом фоне в Украине происходят непродолжительные отключения — энергетики спасают систему от перебоев.

— Импорт, к сожалению, не покрывает все потребности в потреблении в вечерние часы, хотя такая возможность есть. Также у нас есть возможность привлекать аварийную помощь из европейских стран, что мы делаем в случае необходимости, — рассказывает "Бизнес Телеграфу" пресс-секретарь НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Она объясняет, что если бы не было столь значительных повреждений энергосистемы рашистами в течение зимы, мы бы спокойно проходили лето и потребитель ничего бы не чувствовал.

— Нам очень тяжело балансировать энергосистему, потому что очень много повреждений. В стране нет ни одной большой тепловой электростанции, которая бы не подверглась ракетным или дроновым ударам. Нет ни одной не поврежденной гидроэлектростанции, — рассказывает руководитель пресс-службы "Укрэнерго".

В Украине идет масштабная ремонтная кампания — атомные электростанции страны проходят плановые ремонты для подготовки к зиме, поэтому дополнительной мощности не так много. К тому же продолжаются восстановительные работы. В частности, на днях "Укрэнерго" отчиталось о завершении уникального ремонта на одной из линий электропередачи, что позволило обеспечить питание нескольких миллионов потребителей.

Но значительные повреждения энергосистемы не удается восстанавливать быстро, поэтому даже в летнее время года есть перегрузка энергетического оборудования. Еще одним важным фактором является влияние непосредственно жары на электрооборудование сетей, которое повышает риск его выхода из строя.

Просьба уменьшить энергопотребление — не прихоть "Укрэнерго"

На ремонт и восстановление энергосистемы наложилось пиковое энергопотребление в июле. Так, по данным НЭК "Укрэнерго", вечернее потребление электроэнергии в этом месяце выросло на 1400 МВт по сравнению с маем. Для понимания — это мощность, равная производству одного атомного блока и нескольких тепловых электростанций. В мае эта проблема не ощущалась так остро, как в июле, потому что сейчас в системе гидроэлектростанций не так много мощностей, поскольку закончилось половодье.

Источник: НЭК "Укрэнерго"

Поэтому мы имеем ситуацию, при которой утренний пик мы проходим, но потребление в вечерний пик нужно сделать более равномерным. Поэтому так важно экономить электроэнергию. В последнее время Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ежедневно призывает украинцев экономить электроэнергию.

Когда нужно экономить

Пиковые часы потребления электроэнергии сместились, говорят в "Укрэнерго". Если обычно население начинает активно потреблять электроэнергию с 19 до 22 часов, как в мае, то сейчас из-за жары люди на работе включают кондиционеры и пик начинается с 16 и длится до 23 часов. Наибольший максимум пиковой нагрузки – с 21 до 22 часов, когда все дома и, кроме кондиционеров, включают мощные электроприборы.

Но пока на призывы экономить электроэнергию особо не реагируют ни бытовые потребители, ни предприятия, говорят в "Укрэнерго".

Когда ждать отключений

В "Укрэнерго" отрицают слухи о любых намерениях массово отключать потребителей. Но признают: если потребление еще будет расти в дефицитные для энергосистемы часы, диспетчерскому центру "Укрэнерго" придется применять дополнительные меры для балансировки энергосистемы.

— Пока мы не прогнозируем отключения потребителей, но это не значит, что можно потреблять сколько угодно. Энергосистема в процессе восстановления, основного работающего оборудования значительно меньше, чем обычно, потому что много разбито. На работающее оборудование нагрузка значительно больше в пиковые часы, и оно может выходить из строя. Чтобы этого избежать, нужно снижать потребление, — подчеркивает Цатурян.

В то же время, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко полагает, что Украина уже достигла пика потребления, но отключения все еще вероятны, считает эксперт.

— Я не думаю, что энергопотребление будет увеличиваться в ближайшие недели, мы уже достигли летнего пика. Но возможность отключений существует, так как система работает в аварийном режиме. По сравнению с другими странами Европы вероятность аварийных отключений выше. С моей точки зрения она может превышать 30%, — говорит он.

Между тем директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что пика энергопотребления в этом году следует ожидать примерно с 12 по 18 августа.

— В основном это зависит от температуры воздуха. Летний пик обычно наблюдается между двадцатыми числами июля и серединой августа, — рассказывает он "Бизнес Телеграфу".

По словам эксперта, если потребление электричества возрастет, вероятность отключений электроэнергии повысится. И готовиться к ним следует уже сейчас.

— В массовые блэкауты я не верю, потому что для этого нет оснований. Но если потребление будет расти, перекрывать его не будет ресурсов, есть основания говорить о том, что могут быть отключения. Говорить наверняка об этом можно будет через 2-3 недели, потому что сейчас ситуация колеблется. Я очень хочу верить, что отключений не будет, но советовал бы готовиться к тому, что они могут быть, – сказал Харченко.

Следовательно, кроме подготовки к возможной тяжелой зиме, украинцам нужно научиться разумно потреблять электричество, чтобы комфортно пережить жаркий период, иначе массовых отключений избежать будет достаточно сложно.