Ждать ли украинцам блекаутов и отключений света следующей зимой? Интервью с экспертом

Эксперт сообщил, что долговой кризис оказывает серьезное влияние на украинскую энергосистему

Более 10 ГВт основных мощностей пока что недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Еще 5 ГВт генерации остаются поврежденными в результате российских воздушных атак. А подрыв Каховской ГЭС повлек за собой еще больший дисбаланс в энергосистеме.

В то же время, на международных встречах Украина презентует амбициозные планы. Недавно в Лондоне прошла важная конференция по восстановлению Украины. Зарубежным партнерам обещают, что к 2050 году мы станем энергетическим хабом Европы, а производство украинского электричества вырастет в 7 раз.

Кроме того, ДТЭК планирует построить первую в Украине инфраструктуру "умных" электросетей Smart Grid. Такая энергосистема продолжает работать даже при повреждении или разрушении одного сегмента.

Но все эти планы рассчитаны на период 10 лет, а учитывая коварство нашего врага, он может подготовить несколько неприятных сюрпризов для Украины в новом сезоне. Именно поэтому Телеграф решил разобраться, стоит ли украинцам запасаться свечами, готовясь к этой зиме?

Как сообщил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, плановые отключения не заставят себя долго ждать.

— Можно ли говорить о том, что враг будет пытаться продлить план разрушения энергетических объектов и следующей зимой?

— Враг и не останавливался это все делать, обстрелы энергетических объектов продолжаются по сей день. Просто у нас усилилась система ПВО, и россиянам выполнить свой план стало сложнее. И я думаю, что если зимой окупанты все еще будут на нашей территории, то и террор и обстрелы энергетической инфраструктуры продолжатся. Хотя вместо этого они должны решать проблемы внутри своей страны.

Пожарные ликвидируют последствия атаки на энергетический объект

— Мы понимаем, что общее влияние на энергетическую инфраструктуру было достаточно значительно. И хотя специалисты пытаются все восстановить, энергетика остается уязвимой. Что можно сказать об общем состоянии системы, в частности трансформаторах? Выдержат ли они нагрузку?

— Как вы знаете, система испытала неслыханные разрушения. Были повреждены или разрушены около 45% объектов. Кроме того, самая большая в Европе атомная электростанция в Запорожье находится вообще под контролем окупантов. Как и Запорожская тепловая электростанция и некоторые другие. Потому у нас создан большой дефицит мощности.

Несколько облегчает ситуацию то, что в то же время снизился спрос на электроэнергию. Многие промышленные предприятия, нуждающиеся в энергии, были разрушены. Кроме того, многие выехали.

То есть система и дальше остается в аварийном состоянии, хотя ее и пытаются восстановить. Ремонт производится путем установки нового оборудования, оборудования и денежной помощи от международных партнеров и собственных средств предприятий.

— Какова вероятность того, что будут блекауты или плановые отключения, как это было прошлой зимой?

— Зимой дефицит будет больше, поскольку увеличится потребление электрической энергии. И неизвестно, удастся ли к тому времени отремонтировать необходимое количество оборудования тех же трансформаторов. Я могу прогнозировать, что прям блекаутов у нас не будет, но будут плановые и аварийные отключения.

Темные улицы городов Украины

Дефицит можно покрывать импортом электрической энергии. Будет ли этого импорта достаточно? Сказать сложно. Поскольку у нас отсутствует такое понятие, как маркет-каплинг. То есть наш рынок электрической энергии совершенно не отвечает модели рынка в Европе. Как правило, у нас цена электроэнергии втрое ниже, чем в странах ЕС. И от этого вся энергетика страдает и работает в убыток. Если будет урегулирована система рынка электрической энергии, то этот дефицит может оказаться не таким критическим.

Здесь все тоже зависит от ценовой политики. Что выберет наша власть и украинцы — иметь дешевые цены и быть без света или немного выше цены и более надежную электроэнергию?

— Подвергают ли риску следующий отопительный сезон в Украине долги перед производителями возобновляемых источников энергии?

— Да, и эти долги рождают много разговоров среди энергетического сообщества. В долгах не только "зеленая генерация", но и компании Энергоатом, Центрэнерго, Востокэнерго, ДТЭК и так далее. И эти долги только растут.

К сожалению, у нас построилась та модель, когда энергетика вынуждена субсидировать население и промышленность, а сама работает в долгах. А когда есть долги, то у нас нет возможности заниматься капитальными работами и обеспечением горючего. И это серьезные проблемы не только на рынке энергетики, но и рынке природного газа. Вообще, даже до полномасштабного вторжения украинская энергосистема была самой недофинансированной системой Европы. Ну а сейчас ситуация только усугубляется.

— А как насчет кибератак на энергосектор, насколько они были эффективны?

— Кибератаки были, но в основном в 2015-2016 годах. Сегодня Украина накопила опыт того, как с ними бороться. Были соответствующие консультации, обучение наших международных партнеров. Нам также передали часть оборудования, поэтому кибератаки не оказались столь опасными. И хотя россияне пытались нанести какой-то вред — не было никаких последствий, подобных разрушению энергосистемы с помощью дронов и ракет.