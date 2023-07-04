Цена выше только в Италии: почему в Украине такая дорогая электроэнергия

Незамеченное многими на фоне роста тарифов на воду, решение НКРЭКУ может сделать одного человека богаче, и беднее других

В минувшее воскресенье, 2 июля, Украина почти установила рекорд стоимости электроэнергии на внутреннем рынке – цена 1 Мвт·ч в 2930 гривен 74 копейки оказалось второй в Европе. Пальма первенства осталась у Италии, где цена составила эквивалент 4460 гривен.

Такие данные в своей инфографике дало АО "Оператор рынка", подчеркнув, что это средняя цена на рынке "на сутки вперед".

НКРЭКУ всему виной

Народный депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в своем Telegram-канале прокомментировал эту новость, отметив, что "лоббисты энергетических монополий могут радоваться".

По его словам, это вторая самая высокая цена на спотовом рынке электроэнергии Европы (то есть покупка и оплата товара происходит сразу же, а не через некоторое время, через так называемые фьючерсы, контракты растянутые во времени. – Ред.).

Как пояснил "Телеграфу" учредитель Общественной организации "Союз потребителей коммунальных услуг Украины" Олег Попенко, всему виной повышение прайс-кепов (верхних и нижних ограничений цен на электроэнергию. – Ред.).

Это решение было принято 27 июня на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В ходе заседания комиссии были выставлены ограничения от 3000 до 7200 гривен за 1 Мвт·ч в течение суток в зависимости от временного промежутка, к примеру минимальная цена действует от 00 до 07 часов, а максимальная — с 19 до 23 часов. В результате получилось, что покупая электроэнергию на открытом рынке, отечественная промышленность и другие потребители (кроме населения), вынуждены платить за 1 Мвт·ч не менее 3000 гривен.

При этом на инфографике АО "Оператор рынка" видно, что в Нидерландах цена 1 Мвт·ч составляет "минус 3560 гривен", то есть продавцы вынуждены доплачивать покупателям, лишь бы избавиться от лишней электроэнергии.

Дороже Украины только в Италии

Как поясняет Олег Попенко, именно так выглядит нормальный рынок. В Украине же речь идет о монополизации энергетической сферы, в которой покупателей через решение НКРЭКУ заставляют покупать электроэнергию по завышенной цене.

"Инфографика говорит об отсутствии в Украине нормального рынка электроэнергии, искусственно делая цену за ресурс высокой за счет завышенного нижнего прайс-кепа. Цена установлена на уровне минимум 3 гривны, плюс ее подняли с 1 июля на 40% в обычное время, а в пиковые нагрузки – на 70%. Проще говоря, решение НКРЭКУ просто-напросто нерыночное", — резюмирует Олег Попенко.

Отметим, что, по данным Украинской энергетической биржи, 3 июля электроэнергию продавали на этой торговой площадке по цене от 2488 до 2952 гривен, то есть дешевле установленной НКРЭКУ цены.

Главная выгода – Ринату Ахметову?

По словам экономического эксперта Алексея Куща, в дальнейшем можно ожидать мощного роста цен на электроэнергию для промышленности — уже через один-два месяца ее оптовая цена может вырасти до 9 гривен за 1 Квт·ч, что повлечет за собой кризис промышленности и рост цен.

Эксперт пояснил "Телеграфу", что от этого выиграют разве что производители электроэнергии, которых и имел ввиду под "энергетическими монополиями" Андрей Герус. При этом наиболее вероятный кандидат на роль выгодополучателя от решения НКРЭКУ – концерн ДТЭК самого богатого украинца Рината Ахметова.

Владелец ДТЭК Ринат Ахметов

Энергетическая компания донецкого бизнесмена является крупнейшим игроком на энергорынке Украины и производит около 25% всей электроэнергии в стране. При этом ДТЭК часто подозревают в проведении выгодных ей, но подчас сомнительных операций на энергорынке, например, перепродажи купленной у государства энергии другим покупателям.

Бизнесмен имеет своих лоббистов в Верховной Раде, обладает связями в других властных кабинетах и мог стать выгодополучателем экспорта украинской электроэнергии в Европу. Так, в случае принятия предложения о переводе 50% выручки от экспорта электроэнергии на компенсацию долгов перед поставщиками "зеленой электроэнергии" именно ДТЭК-ВИЭ бизнесмена может оказаться главным получателем этих средств как главный игрок на рынке.

Тем временем даже после роста тарифа на электроэнергию для населения энергетическая отрасль не избавилась от проблем, что может привести к еще одному повышению цены электричества для украинцев.