В квартире никто не живет, но счета за электричество приходят: в чем причина и как решить проблему

Почему украинцы получают счета за свет, даже если не проживают в своей квартире

После начала российского вторжения многие граждане нашей страны были вынуждены покинуть свои дома, однако некоторые из них продолжили получать платежки за электричество.

Как сообщили в Yasno, такая ситуация может возникать в случае, если поставщик услуг не получил данные о показателях счетчиков, а потому был вынужден рассчитать потребление по среднесуточному значению.

Если дом подключен к автоматизированной системе коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ), то поставщик будет видеть, что потребления энергии в квартире нет, и, следовательно, не будет начислять платеж.

Однако если АСКУЭ в вашем доме не установлена, то оператор скорее всего не знает, проживает ли кто-то в жилье и пользуется ли он электричеством или нет.

Если потребитель попал в такую ситуацию, то в Yasno рекомендуют один из следующих вариантов:

отключите абсолютно все электроприборы в доме и каждый месяц передавайте оператору одни и те же значения, которые вы зафиксировали в последний раз;

обратитесь к оператору системы распределения с просьбой о временном отключении вашего жилья от сети.

Если вы выбрали второй пункт, то учтите, что повторное подключение будет произведено в течение 3-5 рабочих дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что такое АСКУЭ и в каком случае производится подключение потребителей к этой системе.