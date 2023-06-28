Ждем дефицита электричества летом и осенью: в "Укрэнерго" дали тревожный прогноз

В "Укрэнерго" прояснили ситуацию с возможными отключениями света

Ситуация в энергосистеме Украины остается крайне сложной и компенсация дефицита электричества летом и осенью будет для нее настоящим вызовом.

Как сообщил во время брифинга глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, украинцев предупреждали о том, что в связи с этим возможны отключения света, однако это не значит, что они будут наверняка.

По его словам, причиной дефицита является повреждения, которые ТЭС и ГЭС получили вследствие российских обстрелов, а также плановые ремонты на АЭС, чтобы активно их использовать зимой.

Он отметил, что пока Украина смогла избежать отключений благодаря экстренным мерам вроде запроса помощи у соседних стран для балансировки энергосистемы.

"Несомненно этим летом и осенью покрытие потребления будет для нас вызовом, с которым нужно будет справляться с помощью различных методов", — отметил Кудрицкий.

Однако глава "Укрэнерго" считает, что наша страна должна воспользоваться возможностью импорта энергии из ЕС, вместо запросов экстренной помощи.

"Если в прошлом году у нас был профицит и мы могли экспортировать электроэнергию в Европу, то этим летом, и этой осенью-зимой у нас будет более дефицитная система, то есть ее потребуется сбалансировать за счет дополнительных факторов. Но прошу не путать их с отключениями", — добавил он.

Как сообщалось ранее, эксперт по энергетике Владимир Омельченко ранее рассказал "Телеграфу", что энергосистеме Украины угрожают не только российские обстрелы.