Тарифы на электричество: эксперт указал, что больше всего угрожает стабильности энергоснабжения

С начала полномасштабной войны больше всего пострадали высоковольтные линии электропередач и тепловая генерация.

Самые массированные обстрелы рф всей энергосистемы Украины и огромные долги энергетических компаний угрожают стабильности энергоснабжения в Украине.

Об этом "Бизнес Телеграфу" рассказал эксперт по энергетике, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Больше всего от обстрелов пострадали подстанции высоковольтных линий электропередачи компании "Укрэнерго". Это, в первую очередь, дорогостоящие автотрансформаторы, которые сложнее всего заменить, а также релейное оборудование и многое другое. Потери оборудования "Укрэнерго" оцениваются примерно в 45%. "Некоторые тепловые электростанции враг атаковал более десяти раз, в том числе на Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская область) было повреждено или разрушено около 50% оборудования", — говорит энергетик.

По его мнению, только прямые затраты на оборудование (без учета работ по монтажу и транспортировке) составляют более 5 млрд долларов. Однако, говорит эксперт, эта цифра приблизительна, нужен тщательный технический аудит.

В то же время, говорит Владимир Омельченко, "наибольшая угроза — критическое финансовое состояние энергетических предприятий. Все они имеют огромные долги. Даже государственная компания "Центрэнерго" закончила прошлый год с задолженностью в 7,2 млрд грн. Такая же ситуация во всех других компаниях, как государственных, так и частных ”.

Больше темы читайте в статье "Телеграф": " Повышение тарифов на электроэнергию для населения не решит проблемы отрасли — эксперт Центра Разумкова"

Напомним,с 1 июня 2023 г. в Украине выросли цены на электроэнергию для населения. Энергетики рассчитывают, что дополнительные поступления от повышения тарифа составят около 25 миллиардов гривен и будут использованы для подготовки к отопительному сезону. Этих средств хватит на подготовку к осенне-зимнему периоду, если не направят их на какое-нибудь очередное "большое строительство столетия".