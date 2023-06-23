Тарифи на електрику: експерт вказав, що найбільше загрожує стабільності енергопостачання

З початку повномасштабної війни найбільше постраждали високовольтні лінії електропередач і теплова генерація.

Наймасованіші обстріли рф всієї енергосистеми України та величезні борги енергетичних компаній загрожують стабільності енергопостачання в Україні.

Про це "Бізнес Телеграфу" розповів експерт з енергетики, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Найбільше від обстрілів постраждали підстанції високовольтних ліній електропередачі компанії "Укренерго". Це, в першу чергу, автотрансформатори, які найбільш вартісні і які найважче замінити, а також релейне обладнання та багато іншого. Втрати обладнання "Укренерго" оцінюються приблизно у 45%. Також сильно постраждала теплова генерація. Деякі теплові електростанції ворог атакував понад десять разів, зокрема на Бурштинській ТЕС (Івано-Франківська область) було пошкоджено чи зруйновано близько 50% устаткування", — каже енергетик.

На його думку, лише прямі витрати на обладнання (без урахування робіт на монтаж та транспортування) становлять понад 5 млрд доларів. Проте, каже експерт, що ця цифра приблизна, потрібен ретельний технічний аудит.

Водночас, каже Володимир Омельченко, "найбільша загроза — критичний фінансовий стан енергетичних підприємств. Всі вони мають величезні борги. Навіть державна компанія "Центренерго" закінчила минулий рік із заборгованістю у 7,2 млрд грн. Така ж ситуація у всіх інших компаніях, як державних, так і приватних".

Більше за темою читайте в статті "Телеграф": "Підвищення тарифів на електроенергію для населення не вирішить проблеми галузі — експерт Центру Разумкова"

Нагадаємо, з 1 червня 2023 року в Україні зросли ціни на електроенергію для населення. Енергетики розраховують, що додаткові надходження від підвищення тарифу становитимуть близько 25 мільярдів гривень та будуть використані для підготовки до опалювального сезону. Цих коштів вистачить на підготовку до осінньо-зимового періоду, якщо не скерують їх на якесь чергове "велике будівництво сторіччя"