Чекаємо на дефіцит електрики влітку і восени: в "Укренерго" дали тривожний прогноз

В "Укренерго" прояснили ситуацію із можливими відключеннями світла

Ситуація в енергосистемі України залишається вкрай складною і компенсація дефіциту електрики влітку та восени буде для неї справжнім викликом.

Як повідомив під час брифінгу голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, українців попереджали про те, що через це можливі відключення світла, проте це не означає, що вони будуть напевно.

За його словами, причиною дефіциту є пошкодження, які ТЕС та ГЕС отримали внаслідок російських обстрілів, а також планові ремонти на АЕС, аби активно їх використати взимку.

Він зазначив, що поки що Україна змогла уникнути відключень завдяки екстреним заходам на кшталт запиту допомоги у сусідніх країн для балансування енергосистеми.

"Безперечно цього літа та восени покриття споживання буде для нас викликом, з яким потрібно буде справлятися за допомогою різних методів", — зазначив Кудрицький.

Проте глава "Укренерго" вважає, що наша країна має скористатися можливістю імпорту енергії з ЄС замість запитів екстреної допомоги.

"Якщо минулого року у нас був профіцит і ми могли експортувати електроенергію до Європи, то цього літа, і цієї осені-взимку ми матимемо дефіцитнішу систему, тобто її буде потрібно збалансувати шляхом додаткових факторів. Але прошу не плутати їх з відключеннями". ", — додав він.

Як повідомлялося раніше, експерт з енергетики Володимир Омельченко раніше розповів "Телеграфу", що енергосистемі України загрожують не лише російські обстріли.