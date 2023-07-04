Ціна вища тільки в Італії: чому в Україні така дорога електроенергія

Непомічене багатьма на тлі зростання тарифів на воду, рішення НКРЕКУ може зробити одну людину багатшою, і біднішою за інші

Минулої неділі, 2 липня, Україна майже встановила рекорд вартості електроенергії на внутрішньому ринку – ціна 1 МВт·год у 2930 гривень 74 копійки виявилася другою в Європі. Пальма першості залишилася в Італії, де ціна становила еквівалент 4460 гривень.

Такі дані у своїй інфографіці дало АТ "Оператор ринку", наголосивши, що це середня ціна на ринку "на добу вперед".

НКРЕКУ всьому виною

Народний депутат та голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус у своєму Telegram-каналі прокоментував цю новину, зазначивши, що "лобісти енергетичних монополій можуть радіти".

За його словами, це друга найвища ціна на спотовому ринку електроенергії Європи (тобто купівля та оплата товару відбувається відразу ж, а не через деякий час, через так звані ф'ючерси, контракти розтягнуті у часі. – Ред.).

Як пояснив "Телеграфу" засновник Громадської організації "Союз споживачів комунальних послуг України" Олег Попенко, у всьому провиною підвищення прайс-кепів (верхніх та нижніх обмежень цін на електроенергію. – Ред. ).

Це рішення було ухвалено 27 червня на засіданні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

У ході засідання комісії було виставлено обмеження від 3000 до 7200 гривень за 1 МВт·год протягом доби залежно від часового проміжку, наприклад, мінімальна ціна діє від 00 до 07 годин, а максимальна — з 19 до 23 години. В результаті вийшло, що купуючи електроенергію на відкритому ринку, вітчизняна промисловість та інші споживачі (крім населення) змушені платити за 1 МВт·год не менше ніж 3000 гривень.

При цьому на інфографіці АТ "Оператор ринку" видно, що в Нідерландах ціна 1 МВт·год складає "мінус 3560 гривень", тобто продавці змушені доплачувати покупцям, аби лише позбутися зайвої електроенергії.

Дорожче за Україну тільки в Італії

Як пояснює Олег Попенко, саме так виглядає нормальний ринок. А в Україні йдеться про монополізацію енергетичної сфери, в якій покупців через рішення НКРЕКУ змушують купувати електроенергію за завищеною ціною.

"Інфографіка говорить про відсутність в Україні нормального ринку електроенергії, штучно роблячи ціну за ресурс високою за рахунок завищеного нижнього прайс-кепу. Ціна встановлена на рівні мінімум 3 гривні плюс її підняли з 1 липня на 40% у звичайний час, а в пікові навантаження — на 70%. Простіше кажучи, рішення НКРЕКУ просто неринкове", — резюмує Олег Попенко.

Зазначимо, що, за даними Української енергетичної біржі, 3 липня електроенергію продавали на цьому торговому майданчику за ціною від 2488 до 2952 гривень, тобто дешевше за встановлену НКРЕКУ ціну.

Головна вигода – Рінату Ахметову?

За словами економічного експерта Олексія Куща, надалі очікується потужного зростання цін на електроенергію для промисловості — вже через один-два місяці її оптова ціна може зрости до 9 гривень за 1 кВт·год, що спричинить кризу промисловості та зростання цін.

Експерт пояснив "Телеграфу", що від цього виграють хіба що виробники електроенергії, яких і мав на увазі під "енергетичними монополіями" Андрій Герус. При цьому найімовірніший кандидат на роль вигодонабувача від рішення НКРЕКУ – концерн ДТЕК найбагатшого українця Ріната Ахметова.

Власник ДТЕК Рінат Ахметов

Енергетична компанія донецького бізнесмена є найбільшим гравцем на енергоринку України та виробляє близько 25% усієї електроенергії в країні. При цьому ДТЕК часто підозрюють у проведенні вигідних їй, але часом сумнівних операцій на енергоринку, наприклад, перепродажу купленої в держави енергії іншим покупцям.

Бізнесмен має своїх лобістів у Верховній Раді, має зв’язки в інших владних кабінетах і міг стати вигодонабувачем експорту української електроенергії до Європи. Так, у разі прийняття пропозиції про переведення 50% виручки від експорту електроенергії на компенсацію боргів перед постачальниками "зеленої електроенергії" саме ДТЕК-ВІЕ бізнесмена може стати головним одержувачем цих коштів як головний гравець на ринку.

Тим часом навіть після зростання тарифу на електроенергію для населення енергетична галузь не позбавилася проблем, що може призвести до ще одного підвищення ціни електрики для українців.