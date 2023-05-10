Копійка принесла Ахметову мільярди? ДТЕК перевірять щодо змови на енергоринку

Завдяки схемі з продажем дешевої електроенергії держава втратила мільярди

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) на своєму засіданні 9 травня ухвалила рішення провести розслідування на енергоринку щодо державного "Енергоатому" та групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це йдеться на сайті НКРЕКУ, яка хоче провести розслідування щодо можливих обмежень конкуренції та/або проявів обмежувальної договірної практики на ринку електричної енергії в лютому – березні 2023 року.

Про що мова? Як працює схема

З 1 липня 2019 року в Україні діє модель ринку електроенергії, за якого продавці та покупці подають заявки на купівлю/продаж свого ресурсу та укладають один з одним прямі договори.

Здавалося б, за такої моделі важко щось вигадати, але існує лазівка, що дозволяє це зробити. Називається вона "ринок небалансів".

Відповідно до існуючої практики, купівля-продаж електроенергії здійснюється на так званому балансуючому ринку, куди виробники та покупці подають щогодинні дані про своє виробництво та споживання. Загалом ці дані повинні збігатися, якщо ж вони не збігаються, виникає явище "небалансу", за який вважається фінансово відповідальним постачальник електроенергії.

Щоб уникнути штрафів та інших витрат, постачальник може купити недостатню або продати "зайву" електроенергію на "ринку небалансів". Щоправда, при цьому є один нюанс – "зайву" електроенергію її виробник на "ринку небалансів" продає дуже дешево.

"Енергоатом" та ДТЕК – мала місце змова?

Ще на початку квітня Telegram-канал Монополіст повідомляв про ситуацію, за якої НАЕК "Енергоатом" не зміг продати на балансуючому ринку за 20 днів 340 тис. МВт/год, які були продані на ринку небалансу по 1 копійці за Мегават.

Основним покупцем, як стверджує Монополіст, виступав якраз ДТЕК Ріната Ахметова, який куплений за 1 копійку Мегават продавав за 3000 гривень. Загалом дохід компанії становив понад 1 млрд грн.

Як передбачає ТГ-канал, така схема можлива за двох умов:

трейдери "Енергоатому" або дуже вперті, що щодня ставлять високу ціну, сподіваючись, що "сьогодні таки розпродадуть", або виконують домовленість із покупцем;

покупець, тобто ДПЕК, точно знає, що позитивні небаланси будуть, тож може прогнозувати графік виробництва та постачання.

Втім, окрім ДТЕКу та його компаній у постанові НКРЕКУ на перевірку є й низка інших компаній, проте велика покупців відносяться саме до енергетичного бізнесу Ріната Ахметова. Крім того, перевірити угоди на ринку планується з 1 лютого по 30 квітня, так що сума купленої за безцінь, а потім проданої за ринковими цінами електроенергії, може бути значно вищою.

У той час як приватний бізнес заробляє на державній електроенергії мільярди, чиновники заявляють про збитковість галузі та необхідність підняти тарифи для населення.