Копейка принесла Ахметову миллиарды? ДТЭК проверят на предмет сговора на энергорынке

Благодаря схеме с продажей дешевой электроэнергии государство потеряло миллиарды

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании 9 мая приняла решение провести расследование на энергорынке в отношении государственного "Энергоатома" и группы компаний ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом говорится на сайте НКРЭКУ, которая хочет провести расследование в части возможных ограничений конкуренции и/или проявлений ограничительной договорной практики на рынке электрической энергии в феврале – марте 2023 года

О чем речь? Как работает схема

С 1 июля 2019 года в Украине действует модель рынка электроэнергии, при котором продавцы и покупатели подают заявки на покупку/продажу своего ресурса и заключают друг с другом прямые договора.

Казалось бы, при такой модели тяжело что-то выгадать, но существует лазейка, позволяющая это сделать. Называется она "рынок небалансов".

Согласно существующей практике, купля-продажа электроэнергии осуществляется на так называемом балансирующем рынке, куда производители и покупатели подают ежечасные данные о своем производстве и потреблении. В целом, эти данные должны совпадать, если же они не совпадают, возникает явление "небаланса", за который считается финансово ответственным поставщик электроэнергии.

Чтобы избежать штрафов и прочих расходов, поставщик может купить недостающую или продать "лишнюю" электроэнергию на "рынке небалансов". Правда при этом есть один нюанс – "лишнюю" электроэнергию ее производитель на "рынке небалансов" продает очень дешево.

"Энергоатом" и ДТЭК – имел место сговор?

Еще в начале апреля Telegram-канал Монополист сообщал о ситуации, при которой НАЭК "Энергоатом" не смог продать на балансирующем рынке за 20 дней 340 тыс. МВт/ч, которые были проданы на рынке небаланса по 1 копейке за Мегаватт.

Основным покупателем, как утверждает Монополист, выступал как раз ДТЭК Рината Ахметова, который купленный за 1 копейку Мегаватт продавал за 3000 гривен. Итого доход компании составил свыше 1 млрд грн.

Как предполагает ТГ-канал, такая схема возможна при двух условиях:

трейдеры "Энергоатома" или очень упрямые, что каждый день ставят высокую цену, надеясь, что "сегодня все-таки распродадут", или выполняют договоренность с покупателем;

покупатель, то есть ДТЭК, точно знает, что положительные небалансы будут, поэтому может прогнозировать график производства и поставок.

Впрочем, помимо ДТЭКа и его компаний в постановлении НКРЭКУ на проверку имеются и ряд других компаний, однако большая покупателей относятся именно к энергетическому бизнесу Рината Ахметова. Кроме того, проверить сделки на рынке планируется с 1 февраля по 30 апреля, так что сумма купленной за бесценок, а потом проданной по рыночным ценам электроэнергии, может быть куда выше.

В то время как частный бизнес зарабатывает на государственной электроэнергии миллиарды, чиновники заявляют об убыточности отрасли и необходимости поднять тарифы для населения.