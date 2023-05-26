У квартирі ніхто не живе, але рахунки за електрику приходять: у чому причина та як вирішити проблему
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Чому українці отримують рахунки за світло, навіть якщо не проживають у своїй квартирі
Після початку російського вторгнення багато громадян нашої країни були змушені залишити свої будинки, проте деякі з них продовжили отримувати платіжки за електрику.
Як повідомили в Yasno, така ситуація може виникати у випадку, якщо постачальник послуг не отримав даних про показники лічильників, а тому був змушений розрахувати споживання за середньодобовим значенням.
Якщо будинок підключений до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ), то постачальник бачитиме, що споживання енергії у квартирі немає, а отже, не нараховуватиме платіж.
Однак якщо АСКОЕ у вашому будинку не встановлена, то оператор швидше за все не знає, чи хтось проживає в житлі й чи користується він електрикою чи ні.
Якщо споживач потрапив у таку ситуацію, то в Yasno рекомендують один із таких варіантів:
- відключіть абсолютно всі електроприлади в будинку і щомісяця передавайте оператору ті самі значення, які ви зафіксували востаннє;
- зверніться до оператора розподілу з проханням про тимчасове відключення вашого житла від мережі.
Якщо ви вибрали другий пункт, врахуйте, що повторне підключення буде здійснено протягом 3-5 робочих днів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що таке АСКОЕ і в якому разі здійснюється підключення споживачів до цієї системи.