У квартирі ніхто не живе, але рахунки за електрику приходять: у чому причина та як вирішити проблему

Чому українці отримують рахунки за світло, навіть якщо не проживають у своїй квартирі

Після початку російського вторгнення багато громадян нашої країни були змушені залишити свої будинки, проте деякі з них продовжили отримувати платіжки за електрику.

Як повідомили в Yasno, така ситуація може виникати у випадку, якщо постачальник послуг не отримав даних про показники лічильників, а тому був змушений розрахувати споживання за середньодобовим значенням.

Якщо будинок підключений до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ), то постачальник бачитиме, що споживання енергії у квартирі немає, а отже, не нараховуватиме платіж.

Однак якщо АСКОЕ у вашому будинку не встановлена, то оператор швидше за все не знає, чи хтось проживає в житлі й чи користується він електрикою чи ні.

Якщо споживач потрапив у таку ситуацію, то в Yasno рекомендують один із таких варіантів:

відключіть абсолютно всі електроприлади в будинку і щомісяця передавайте оператору ті самі значення, які ви зафіксували востаннє;

зверніться до оператора розподілу з проханням про тимчасове відключення вашого житла від мережі.

Якщо ви вибрали другий пункт, врахуйте, що повторне підключення буде здійснено протягом 3-5 робочих днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що таке АСКОЕ і в якому разі здійснюється підключення споживачів до цієї системи.