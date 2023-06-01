"Солодке" життя Богдана Торохтія: звідки у "слуги народу" гроші під час війни?

Звідки у політика мільйони гривень накопиченої готівки та витрати на сотні тисяч доларів

Україна веде широкомасштабну війну з російськими окупантами, а тим часом частина вітчизняних нардепів продовжують жити на широку ногу, ні в чому собі не відмовляючи. Одним із них є член фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Богдан Торохтій.

За час війни його дружина Аліна Левченко встигла змінити три авто загальною вартістю понад півмільйона доларів. І хоча сам Торохтій був серед ініціаторів законопроекту №7055 про заборону виїзду нардепів з країни, окрім як за розпорядженням президента, сам він у серпні 2022 року відвідував із дружиною Болгарію відсвяткувати другу річницю шлюбу. Був він за кордоном і 2023-го.

Але цікаво інше – Богдан Торохтій постійно потрапляє у скандали, оскільки живе не за кошти, джерела походження яких незрозумілі, але його добробут постійно зростає.

"Зайві" мільйони, але НАЗК поганого не бачить

Офіційна біографія 38-річного нардепа досить скромна – уродженець Кропивницького, за освітою юрист, він працював у комерційних фірмах, чергуючи їх із роботою в держструктурах, також юристом.

У Верховну Раду він також потрапив із держслужби — філії ВАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", де працював юрисконсультом.

Прибувши до столиці, Богдан Торохтій одразу ж став відомим, чи то через бідність, чи то нахабство – він попросив у мера Києва Віталія Кличка одразу вісім службових квартир для своїх помічників.

Однак незабаром його добробут почав зростати, і за результатами вивчення декларації про доходи політика за 2020 рік з’ясувалося, що при зарплаті за рік у 486 тис. грн, нардеп накопичив 150 тис. доларів, понад 30 тис. євро та понад 2 млн. грн. Також він володів двома скромними авто — Ford та Volkswagen, але навіщось орендував ще три — BMW 528I, Audi A5 та Jaguar XJL.

Аліна Левченко на той момент не була дружиною політика, але вже тоді, на думку журналістів, жила у ЖК PecherSKY Luxury Apartments із ціною квартир від 200 тис. доларів. Щоправда, останнє могло бути подарунком від батька Аліни – футбольного тренера Віталія Левченка.

Нардеп із дружиною Аліною Левченко

Восени 2021-го Нацагенство з протидії корупції навіть перевірило декларацію Богдана Торохтія, але не визнала 5,6 млн грн заощаджень (за тодішнім курсом) при зарплаті нардепа в 486 тисяч гривень чимось дивним.

У серпні 2021 року нардеп одружився з Аліною Левченко і як обручку подарував обраниці Bvlgari Serpenti Viper за 20 тисяч євро, тобто, дорожче за всю свою зарплату за 2020 рік. Кільце у декларації Богдана Торохтія відображено не було, так само, як і дорогі речі Аліни з її соцмереж, наприклад, сумочка Hermes Birkin за близько 60 тис. євро, кільце Crivelli за 48 тис. євро, браслет Gaydamak Snake за майже 20 тис. дол. ., шуба Manzari за 9000 євро.

Мільйони для нардепа – від ОПУ чи Ріната Ахметова

Але демонстрація багатого життя нардепа не дає відповіді на запитання – звідки він має ці гроші?

І хоча в офіційній біографії нардепа немає свого бізнесу, за даними сервісу OpenDataBot, у рідному для Торохтія Кропивницькому є ПП "Центр комплексної безпеки". І володів цією фірмою до 29 липня 2019 року, тобто обрання до нардепів, такий собі Богдан Торохтій, мабуть, майбутній політик.

Втім, навряд чи свій добробут політик заробив саме у цьому ПП. Те саме можна сказати і про його дружину, яка є власницею дизайнерської фірми ТОВ "АЛВ дизайн".

Але все ж таки гроші у народного депутата є, однак у декларації він не пояснює їх походження. І тут може бути два варіанти.

Перший – отримання грошей за голосування, потрібні найбагатшому українцеві Рінату Ахметову. Свого часу "Українська правда" вказувала політика серед членів т. зв. "групи Павлюка", які у стінах парламенту голосували за вигідні бізнесменові рішення. Наприклад, за провал закону № 4167 про промислові викиди у повітря, невигідного ДПЕК як найбільшого забруднювача.

Іншим варіантом може бути отримання грошей у конверті за голосування, але вже від Офісу президента. У всякому разі, така заява пролунала від колишнього голови ОПУ Андрія Богдана. За його словами, така доплата може становити за місяць десятки тисяч доларів.

А тим часом інший "слуга народу", депутат Київміськради, підозрюваний у великому хабарі, виїхав закордон через лист від голови ГУР Кирила Буданова.