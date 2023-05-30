Суд зобов’язав ДБР відкрити провадження за держзраду щодо Зеленського, – нардеп Лерос

Раніше Гео Лерос був усунений від засідань ВР

Печерський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити кримінальну справу за держзраду стосовно президента України Володимира Зеленського та інших представників влади.

Про це повідомив нардеп Гео Лерос, який і подав позов у зв’язку з, на його думку, "призначенням агентів ФСБ до СБУ".

"ДБР відмовилось розслідувати державну зраду Зеленського при призначенні ним агентів ФСБ на ключові посади в СБУ, але ми судом зобов‘язали внести відомості в ЄРДР та почати досудове розслідування", — пише Лерос.

Постанова суду

Він додав, що ці люди мають дати свідчення, "хто і скільки платив їм за ці призначення, тому що саме ці призначення призвели до десятків тисяч загиблих українців".

Нагадаємо, Гео Лероса усунули від засідань Верховної Ради після того, як під час розгляду питання про призначення голови СБУ Василя Малюка у лютому цього року, нардеп припустився образливих висловлювань на адресу СБУ та голови Офісу президента України Андрія Єрмака.