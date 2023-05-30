Суд обязал ГБР открыть производство по госизмене в отношении Зеленского, – нардеп Лерос

Ранее Гео Лерос был отстранен от заседаний ВР

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) открыть уголовное дело за госизмену в отношении президента Украины Владимира Зеленского и ряда других представителей власти.

Об этом сообщил нардеп Гео Лерос, который и подал иск в связи с, на его взгляд, "назначением агентов ФСБ в СБУ".

"ДБР отказалось расследовать государственное предательство Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы судом обязали внести сведения в ЕРДР и начать досудебное расследование. Зеленский, Ермак, Машовец, Баканов, Демченко должны быть допрошены как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в СБУ", — пишет Лерос.

Постановление суда

Он добавил, что эти люди должны дать показания, "кто и сколько платил им за эти назначения, потому что именно эти назначения привели к десяткам тысяч погибших украинцев".

Напомним, Гео Лероса отстранили от заседаний Верховной Рады после того, как во время рассмотрения вопроса о назначении главы СБУ Василия Малюка в феврале этого года, нардеп допустил оскорбительные высказывания в адрес СБУ и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.