Лерос "мочил" депутата Киевсовета за 10 тысяч долларов: появилось новое видео

Автор
Дмитрий Романов
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Автор
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Народный депутат Украины Гео Лерос Новость обновлена 17 сентября 2021, 11:33
Народный депутат Украины Гео Лерос

Гео Лерос попал в очередной скандал

В сети появилась видеозапись, на которой народный депутат Украины Гео Лерос принимает от другого человека пакет с 10 тысячами долларов. За эту сумму нардеп якобы должен был устроить медийную атаку на депутата Киевсовета Михаила Терентьева.

"К нам в редакцию попало видео, как скандальный нардеп договаривается, что медийно будет стрелять по депутату Киевсовета Михаилу Терентьеву. На видео и процесс переговоров, и процесс передачи некоего пакета (вероятно, с деньгами). Выводы делайте сами", — говорится в подписи к видео.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Владимир Зеленский уволил народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса от исполнения обязанностей своего внештатного советника.

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