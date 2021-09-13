Гео Лерос инсценировал поджог собственной машины, – СМИ

Появилась информация, что Лерос знал о готовящемся поджоге его машины.

Год назад сгорел автомобиль народного депутата Гео Лероса. Mercedes Benz стоимостью более 330 тыс. грн был сожжен во дворе его дома 28 августа 2020 года. Нардеп обвинил в причастности к поджогу Офис президента, однако эти заявления могут быть неправдивыми.

Такое заключение можно сделать из видео, опубликованного телеграм-каналом Украина Online, пишет Obozrevatel.

"О готовящемся поджоге Лерос знал за месяц. Более того, уничтожение автомобиля и последующие события были частью плана самого Лероса", – говорится в сообщении телеграм-канала.

В сети появилось видео от 24 июля 2020 года, на котором Лерос, который позиционирует себя как независимый борец с коррупцией, встречается с неким мужчиной, который, вероятно, является его спонсором. Тот в ходе встречи передал Леросу пакет с суммой в 60 тыс долларов, пишет автор.

После этого Лерос рассказал о своем новом плане: "Да, в соответствии с замыслом, Лерос анонсирует брифинг, где собирается рассказать о фактах коррупции, в которую вовлечен в том числе мэр Кличко. Именно для привлечения внимания общественности, нардеп предлагает поджечь свое имущество, по итогам чего делом должны были заняться МВД и лично тогдашний министр Аваков".

"Как ни странно, но все планы Лероса, попавшие на это видео от 24 июля 2020 году, позже воплотились в жизнь", – подчеркивает автор.