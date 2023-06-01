"Сладкая" жизнь Богдана Торохтия: откуда у "слуги народа" деньги во время войны?

Откуда у политика миллионы гривен накопленной налички и траты на сотни тысяч долларов

Украина ведет широкомасштабную войну с российскими оккупантами, а в это время часть отечественных нардепов продолжают жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Одним из них является член фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Богдан Торохтий.

За время войны его супруга Алина Левченко успела сменить три авто общей стоимостью более полумиллиона долларов. И хотя сам Торохтий был в числе инициаторов законопроекта №7055 о запрете выезда нардепов из страны кроме как по распоряжению президента, сам он в августе 2022 года посещал с женой Болгарию отпраздновать вторую годовщину брака. Был он за границей и в 2023-м.

Но интересно другое – Богдан Торохтий постоянно попадает в скандалы, поскольку живет не по средствам, во всяком случае источники доходов непонятны, но его благосостояние постоянно растет.

"Лишние" миллионы, но НАЗК плохого не видит

Официальная биография 38-летнего нардепа довольно скромная – уроженец Кропивницкого, по образованию юрист, он трудился в коммерческих фирмах, чередуя их с работой в госструктурах, также юристом.

В Верховную Раду он тоже попал с госслужбы — филиала ОАО "Государственной продовольственно-зерновой корпорация Украины", где трудился юрисконсультом.

Прибыв в столицу, Богдан Торохтий сразу же стал известен, благодаря то ли бедности, то ли наглости – он попросил у мэра Киева Виталия Кличко сразу восемь служебных квартир для своих помощников.

Однако вскоре его благосостояние начало расти, и по результатам изучения декларации о доходах политика за 2020-й год выяснилось, что, при зарплате за год в 486 тыс. грн, нардеп накопил 150 тыс. долларов, более 30 тыс. евро и более 2 млн грн. Также он владел двумя скромными авто — Ford и Volkswagen, но зачем-то арендовал еще три — BMW 528I, Audi A5 и Jaguar XJL.

Алина Левченко в тот момент не была супругой политика, но уже тогда, по мнению журналистов, жила в ЖК PecherSKY Luxury Apartments с ценой квартир от 200 тыс. долларов. Правда, последнее могло быть подарком от отца Алины – футбольного тренера Виталия Левченко.

Нардеп с супругой Алиной Левченко

Осенью 2021-го Нацагенство по противодействию коррупции даже проверило декларацию Богдана Торохтия, но не сочла 5,6 млн грн сбережений (по тогдашнему курсу) при зарплате нардепа в 486 тысяч гривен чем-то зазорным.

В августе 2021 года нардеп женился на Алине Левченко и в качестве обручального кольца подарил избраннице Bvlgari Serpenti Viper за 20 тысяч евро, то есть, дороже всей своей зарплаты за 2020 год. Кольцо в декларации Богдана Торохтия отражено не было, так же, как и дорогие вещи Алины из ее соцсетей, например, сумочка Hermes Birkin за около 60 тыс. евро, кольцо Crivelli за 48 тыс. евро, браслет Gaydamak Snake за почти 20 тыс. долл., шуба Manzari за 9000 евро.

Миллионы для нардепа – от ОПУ или Рината Ахметова

Но демонстрация богатой жизни нардепа не дает ответа на вопрос – откуда у него эти деньги?

И хотя в официальной биографии нардепа нет своего бизнеса, по данным сервиса OpenDataBot, в родном для Торохтия Кропивницком есть ЧП "Центр комплексной безопасности". И владел этой фирмой до 29 июля 2019 года, то есть избрания в нардепы, некий Богдан Торохтий, вероятно, будущий политик.

Впрочем, вряд ли свое благосостояние политик заработал именно в этом ЧП. То же можно сказать и о его супруге, являющейся владелицей дизайнерской фирмы ООО "АЛВ дизайн".

Но все-таки деньги у народного депутата есть, однако в декларации он не объясняет их происхождение. И тут могут быть два варианта.

Первый – получение денег за голосования, нужные самому богатому украинцу Ринату Ахметову. В свое время "Украинская правда" указывала политика в числе членов т. наз. "группы Павлюка", которые в стенах парламента голосовали за выгодные бизнесмену решения. Например, за провал закона № 4167 о промышленных выбросах в воздух, невыгодного ДТЭК как самому крупному загрязнителю.

Другим вариантом может быть также получение денег в конверте за голосования, но уже от Офиса президента. Во всяком случае, такое заявление прозвучало от бывшего главы ОПУ Андрея Богдана. По его словам, такая доплата может составлять в месяц десятки тысяч долларов.

А тем временем другой "слуга народа", депутат Киевгорсовета, подозреваемый в крупной взятке, выехал заграницу с помощью письма от главы ГУР Кирилла Буданова.