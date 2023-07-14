Ждать ли украинцам повышения тарифов на свет в этом году: в Минэнергетики дали ответ

Повышенная летом цена на свет все же остается льготной

В Министерстве энергетики Украины пока не планируют пересматривать цены на электроэнергию после последнего повышения и надеются пройти отопительный сезон с действующим тарифом.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона. По его словам, решение о повышении тарифов было сложным.

"Мы исходили из того, что все расчеты показывали, что систему мы не сможем восстановить максимально до следующей зимы и провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", — сказал он.

Галущенко подчеркнул, что даже повышенный тариф на электроэнергию по-прежнему остается льготным.

"Потому что сегодня рыночная цена или реальная цена как минимум в два раза больше. В любом случае государство дотирует этот тариф и будет его дотировать… Это тот тариф, который должен обеспечить нам выживание", — добавил он.

Действовать новый тариф будет до донца 2023 года. На сегодняшний день планов очередного пересмотра нет.

"Мы пока не планируем очередное какое-либо увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом весь отопительный сезон", — отметил министр.

Однако точно предугадать что-либо сложно, учитывая, что в прошлом году оккупанты начали усиленно бить по энергосистеме начиная с октября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил украинцев, что летом вновь возможны отключения света.