Чи чекати українцям підвищення тарифів на світло цього року: у Міненергетики дали відповідь

Підвищена влітку ціна на світло все ж таки залишається пільговою

У Міністерстві енергетики України поки що не планують переглядати ціни на електроенергію після останнього підвищення та сподіваються пройти опалювальний сезон із чинним тарифом.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону. За його словами, рішення щодо підвищення тарифів було складним.

"Ми виходили з того, що всі розрахунки показували, що систему ми не зможемо відновити максимально до наступної зими й провести наймасштабнішу ремонтну кампанію та підтримати генерацію", — сказав він.

Галущенко підкреслив, що навіть підвищений тариф на електроенергію, як і раніше, залишається пільговим.

"Бо сьогодні ринкова ціна або реальна ціна як мінімум вдвічі більша. У будь-якому випадку держава дотує цей тариф і його дотуватиме... Це той тариф, який має забезпечити нам виживання", — додав він.

Діятиме новий тариф до денця 2023 року. Сьогодні планів чергового перегляду немає.

"Ми поки не плануємо чергове якесь збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом весь опалювальний сезон", — зазначив міністр.

Проте точно передбачити щось складно, враховуючи, що минулого року окупанти почали посилено бити енергосистемою починаючи з жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив українців, що влітку знову можливі відключення світла.