На піку енергоспоживання: чи варто українцям готуватися до нових відключень світла?

До середини серпня в Україні спостерігатиметься пікове споживання електроенергії

Енергосистема України працює в аварійному режимі. Імпорту електроенергії вже недостатньо для покриття піків споживання, тож "Укренерго" вдається до аварійної допомоги європейських партнерів. Якщо українці не зменшать споживання електрики, національний оператор буде змушений запровадити графіки відключень у дефіцитних регіонах.

На Україну знову насувається справжня літня спека. Найближчими днями у країнах Європи очікується до +48°C, в Україні — під +40, кажуть синоптики. У зв’язку з цим ми матимемо додаткове перенавантаження енергетичної інфраструктури, яка і так працює на піку своїх можливостей через постійні обстріли рашистів, поточні ремонти енергоблоків та відновлення роботи енергомереж. Це стало приводом для прогнозів, що таки доведеться подавати світло по графіку вже в липні-серпні.

Чому сталася така ситуація, що робить "Укренерго", щоб запобігти відключенням, дізнавався "Бізнес Телеграф".

Чому імпорт вже не рятує

Літній пік споживання електроенергії вже став традиційними для України, як і Європи. Але цього року ситуація погіршилася, оскільки інфраструктура сильно постраждала від постійних російських ракетних ударів. До того ж в країні тривають ремонти енергоблоків і доводиться балансувати енергосистему імпортом та вдаватися до аварійного балансування з боку партнерів з Європи на піку споживання. На цьому тлі в Україні вже відбуваються нетривалі відключення — енергетики рятують систему від перебоїв.

— Імпорт, на жаль, не покриває всі потреби у споживанні у вечірні години, хоча така можливість є. Також у нас є можливість залучати аварійну допомогу з європейських країн, що ми робимо у разі потреби, — розповідає "Бізнес Телеграфу" прессекретар НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

Вона пояснює, що якби не було таких значних пошкоджень енергосистеми рашистами протягом зими, ми б спокійно проходили літо і споживач нічого б не відчував.

— Нам дуже важко балансувати енергосистему, тому що дуже багато пошкоджень. В країні нема жодної великої теплової електростанції, яка б не зазнала ракетних чи дронових ударів. Нема жодної не пошкодженої гідроелектростанції, — розповідає керівниця пресслужби "Укренерго".

В Україні триває масштабна ремонтна кампанія — атомні електростанції країни проходять планові ремонти для підготовки до зими, тому додаткової потужності не так багато. До того ж тривають відновлювальні роботи. Зокрема, днями "Укренерго" прозвітувало про завершення унікального ремонту на одній з ліній електропередачі, що дозволило забезпечити живлення декількох мільйонів споживачів.

Та значні пошкодження енергосистеми не вдається відновлювати надто швидко, тому навіть у літню пору року маємо перевантаження енергетичного обладнання. Ще одним важливим чинником є вплив безпосередньо спеки на електрообладнання мереж, який підвищує ризик виходу його з ладу.

Прохання зменшити енергоспоживання — не забаганка "Укренерго"

На ремонти та відновлення енергосистеми наклалося пікове енергоспоживання в липні. Так, за даними НЕК "Укренерго", вечірнє споживання електроенергії цього місяця зросло на 1400 МВт порівняно з травнем. Для розуміння — це потужність, яка дорівнює виробництву одного атомного блоку та декількох теплових електростанцій. У травні ця проблема не відчувалася так гостро, як у липні, бо зараз в системі гідроелектростанцій не так багато потужностей, оскільки закінчилося водопілля.

Джерело: НЕК "Укренерго"

Тож маємо ситуацію, за якої ранковий пік ми проходимо, але споживання у вечірній пік треба зробити більш рівномірним. Тому так важливо заощаджувати електроенергію. Останнім часом Національна енергетична компанія "Укренерго" чи не щодня закликає українців економити електроенергію.

Коли потрібно заощаджувати

Пікові години споживання електроенергії змістилися, кажуть в "Укренерго". Якщо зазвичай населення починає активно споживати електроенергію з 19-ї до 22-ї години, як у травні, то зараз через спеку люди на роботі вмикають кондиціонери і пік починається з 16-ї та триває до 23-ї години. Найбільший максимум пікового навантаження – з 21-ї до 22-ї години, коли всі вдома і, окрім кондиціонерів, вмикають потужні електроприлади.

Та поки що на заклики заощаджувати електроенергію особливо не реагують ні побутові споживачі, ні підприємства, кажуть в "Укренерго".

Коли чекати відключень

В "Укренерго" заперечують чутки про будь-які наміри масово відключати споживачів. Але визнають: якщо споживання буде ще зростати в дефіцитні для енергосистеми години, диспетчерському центру "Укренерго" доведеться застосовувати додаткові заходи для балансування енергосистеми.

— Поки ми не прогнозуємо відключень споживачів, але це не означає, що можна споживати скільки завгодно. Енергосистема в процесі відновлення, основного обладнання, що працює, значно менше, аніж зазвичай, бо багато побито. На обладнання, яке в роботі, навантаження значно більше в пікові години, й воно може виходити з ладу. Щоб цього уникнути, треба знижувати споживання, — підкреслює пані Цатурян.

Водночас директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що Україна вже досягла піка споживання, але відключення все ще ймовірні, вважає експерт.

— Я не думаю, що енергоспоживання збільшуватиметься у найближчі тижні, ми вже досягли літнього піка. Але ймовірність відключень існує, тому що система працює в аварійному режимі. Порівняно з іншими країнами Європи, ймовірність аварійних відключень вища. З моєї точки зору, вона може перевищувати 30%, — каже він.

Тим часом директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що піку енергоспоживання цього року слід очікувати приблизно з 12 по 18 серпня.

— Переважно це залежить від температури повітря. Літній пік, зазвичай, спостерігається між двадцятими числами липня та серединою серпня, — розказує він "Бізнес Телеграфу".

Тож, за словами експерта, якщо споживання електрики зросте, ймовірність відключень електроенергії підвищиться. І готуватися до них слід вже зараз.

— У масові блекаути я не вірю, бо нема для цього підстав. Але, якщо споживання зростатиме, перекривати його не буде ресурсів, є підстави казати про те, що можуть бути відключення. Говорити напевне про це можна буде за 2-3 тижні, бо зараз ситуація коливається. Я дуже хочу вірити, що відключень не буде, але радив би готуватися до того, що вони можуть бути, — сказав Харченко.

Отже, окрім підготовки до можливої важкої зими, українцям потрібно навчитися розумно споживати електрику, щоб комфортно пережити спекотний період, інакше масових відключень уникнути буде досить важко.