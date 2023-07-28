Енергетики лякають українців важкою зимою: синоптики та вчені пояснили, чи буде клімат на нашому боці

Падіння температури повітря до -25 °С здатне "покласти" енергетичну систему України

Енергетики попереджають: українцям варто чекати складної зими, можливо, навіть важчої, аніж попередня. Річ у тім, що росіяни ракетними ударами знищили енергетичне обладнання, яке неможливо швидко відновити. Втім, минулої зими навіть клімат "підтримував" українців: зима 2022/2023 років стала однією з найтепліших в Україні за останні два століття. Тому хоч і доводилося сидіти в темряві, але не в холоді.

А як щодо майбутнього зимового сезону? Чи буде він так само поблажливим, або ж варто готуватися до екстремальних морозів? Відповідь на це питання "Телеграф" шукав разом з вченими-кліматологами та синоптиками.

Приводи для оптимізму

Зважаючи на те, що минула зима видалась відносно теплою, це дає вченим привід прогнозувати що майбутній зимній сезон буде таким самим.

"Ми живемо в умовах зміни клімату, і зміни ці тяжіють до потепління. А в зимовий сезон теплішало найбільше, тому в останні роки зими в Україні теплі", — пояснює "Телеграфу" кліматолог Світлана Бойченко.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух також вважає, що суворої зими не буде.

По-перше, річ у глобальному кліматичному тренді.

"Якщо говорити про кліматичні тенденції щодо зими, то ми бачимо, що з кожним роком зи́ми у нас стають теплішими. Більше того, протягом останніх декількох років метеорологічної зими як такої взагалі не спостерігалося. Наприклад, минулий лютий був аномально теплий, і ця тенденція зберігається", — підкреслює вчена.

По-друге, саме на зиму сезону 2023/2024 припадає процес зміни температур в Тихому океані, що впливає на погоду на значній частині планети, в тому числі і в Україні.

"Якщо говорити про атмосферні процеси, які зумовлюють термічний режим цілого сезону, то тут дуже велику роль відіграє Ель-Ніньйо і Ла-Ніньйо, тобто південне коливання в Тихому океані. Протягом останніх трьох років, що вже незвично довго, була тривала фаза Ла-Ніньйо, тобто холодна фаза. А зараз ми переходимо в фазу Ель-Ніньйо, а в роки з Ель-Ніньйо відмічаються найвищі температури. Тому імовірність того, що і ця зима буде теплою, звісно ж, підвищується", — додає Балабух.

Морозів не уникнути

Але! Тепла зима загалом не означає, що комфортним буде кожен день сезону.

"На загальному фоні теплих зим будуть вкраплення прохолодних періодів", — каже Світлана Бойченко.

"Кількість днів з досить низькою температурою суттєво майже не змінюється в багатьох регіонах. І на фоні загальної більш високої температури, кількість суттєвих похолодань майже не змінюється. І якщо взимку за добу температура буде різко змінюватись, зрозуміло, що для енергетиків це досить небезпечна ситуація.

Як буде розподілятися температура протягом сезону, сказати складно. Так, вона може бути вищою за норму на 1-2 градуси. Але! Декілька днів може бути дуже тепло, а потім два-три дні 25 градусів морозу. В середньому це буде вище від норми, але ті дні, коли було 25 градусів морозу, вони можуть просто покласти енергетичну систему", — резюмує Віра Балабух.

В такому разі, коли ж чекати відчутно морозних днів?

Теплий грудень і сюрпризи в січні та лютому

Експерти запевняють, що перші морози завітають в Україну вже восени.

"Період перед початком зими – листопад, іноді може бути навіть прохолоднішим за грудень. В листопаді можуть бути різкі похолодання зимового характеру", — розказала "Телеграфу" завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіра Мартазінова.

Втім, за прогнозами народного синоптика Володимира Деркача, першого "мінусу" слід чекати навіть раніше за листопад.

"Початок жовтня буде прохолодний. Температура вночі досить низька – до заморозків", — прогнозує Деркач.

У листопаді ж, згідно з передбаченням народного синоптика, нічні морози будуть стабільним явищем. На екваторі місяця потеплішає, а під завісу осені — знову "мінус" вночі і перший мокрий сніг.

Надалі вчені прогнозують більш стабільну погоду.

"Грудень взагалі в Україні буде теплий. Він тепліший за норму всі останні роки", — пояснює Мартазінова.

Що ж до прогнозу народного синоптика, то його розрахунки виглядають наступним чином:

"Перша декада грудня почнеться помірним похолоданням. Опадів мало, вночі суцільний "мінус", хоча нижче як 10 градусів морозу температура повітря не впаде. Середина першої декади буде холодною: "мінус" з’явиться і вдень. Вночі можливі деякі сплески морозів на короткий період.

Друга декада на початку ще буде холодною, однак з середини місяця трохи потеплішає, та нічний "мінус" ще зберігатиметься. Вдень випадатимуть дні зі знаком "плюс", опади помірні. На кінець другої декади грудня температура почне підвищуватись, навіть вночі деколи буде спостерігатися "плюс" в окремі дні, хоча здебільшого таки будуть морози. Сильних опадів не буде спостерігатись.

Третя декада грудня буде теплішою за дві попередні. Вдень досить часто буде "плюс", вночі — здебільшого "мінус", хоча сильних морозів не буде. Опади помірні, лише інколи притрусить невеликим шаром снігу, який розтане у денну пору доби", — резюмував народний синоптик.

А от з Нового року, в січні та лютому, слід очікувати саме тих періодів різкого похолодання, про які вчені казали вище. Розрахувати точно, коли саме і скільки їх буде, за словами вчених, вкрай важко, однак це неодмінно відбудеться.

"В лютому можуть бути окремі дні різкого похолодання до температур з позначкою "мінус": 10-15 градусів морозу. Такі дні обов’язково повинні бути у січні та лютому, але їх не так багато", — підкреслила Вазіра Мартазінова.