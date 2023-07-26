Природа вередує: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

"Небесна" канцелярія зробила для українців різноманітні погодні "подарунки" на найближчі дні

Окрім сильного шквалу вітру, який "гуляє" по всій Україні, за прогнозами синоптиків, найближчими днями прийдуть дощі з грозами та температурні гойдалки.

Як повідомляє Meteofor, в одному місті максимальна денна температура може сягати до +20 °C, а в іншому — до 34 градусів тепла.

Погода у Львові 26-27 липня

На заході України очікується дуже похмура погода з дощем. У середу хмари заполонять небо і ввечері мають початися опади, які протримаються до вечора четверга і протягом дня змінюватимуть свою інтенсивність. Температура повітря вдень сягне до +17… 20 градусів, а вночі опуститься до +12…16 °C. Вітер у середу дме помірний — 6 м/с, а у четвер збільшиться до сильного — 10 м/с.

Погода у Львові 26-27 липня

Погода у Києві 26-27 липня

У столиці України передбачається мінлива хмарна погода з опадами. У середу синоптики прогнозують цілий день дощ, однак вранці його немає. Наступного дня опади слід чекати лише вночі та вдень. У денний час повітря прогріється до +23 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів танцюватимуть в мужах +18…25 °C. Вітер 26 липня тримається сильний, максимальна швидкість його сягає 11 м/с. 27 липня вітер зменшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Києві 26-27 липня

Погода у Харкові 26-27 липня

На Харківщині також задощить, але несуттєво. У середу лише вранці має початися дощ, але вдень вітер розгонить хмари. У четвер опади прогнозуються вдень та ввечері, хоча ранок ще буде сонячним. Удень температура у місті підніметься до 32…34 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +20 °C. У 26-27 липня вітер буде сильно-міцний, він сягатиме 11-12 м/с.

Погода у Харкові 26-27 липня

Погода у Донецьку 26-27 липня

У цьому місті сонце протягом двох днів не ховатиметься за хмари. У Донецьку температура повітря вдень підніметься до +31…34 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 18…20 градусів тепла. Вітер 26-27 липня дутиме міцний, максимальна швидкість якого сягає 11 м/с.

Погода у Донецьку 26-27 липня

Погода у Дніпрі 26-27 липня

На Дніпровщині зараз панує мінлива хмарність. У четвер сонце іноді ховатиметься за хмари. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +33 °C, а вночі падатимуть до 21…22 градусів тепла. Вітер в обидва дні триматиметься міцним, максимальна швидкість якого сягатиме 14 м/с.

Погода у Дніпрі 26-27 липня

Погода в Одесі 26-27 липня

На півдні України у середу синоптики обіцяють мінливий хмарний день, а у четвер з ночі мають початися дощі, які вранці посиляться і супроводжуватимуться грозою. Опади триматимуться до вечора. Повітря вдень прогріється до +24…27 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +22 °C. Міцний вітер у середу та п'ятницю не вщухатиме менш як 14 м/с.

Погода в Одесі 26-27 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на кінець липня від Ігоря Кібальчича. Він впевнений, що в останні дні липня українцям варто готуватися до погодних гойдалок із дощами та посухами у різних регіонах.