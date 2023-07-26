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Природа вередує: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Погода в Україні 26-27 липня буде переважно вітряною та дощовою Новина оновлена 26 липня 2023, 10:09
Погода в Україні 26-27 липня буде переважно вітряною та дощовою. Фото Pixabay

"Небесна" канцелярія зробила для українців різноманітні погодні "подарунки" на найближчі дні

Окрім сильного шквалу вітру, який "гуляє" по всій Україні, за прогнозами синоптиків, найближчими днями прийдуть дощі з грозами та температурні гойдалки.

Як повідомляє Meteofor, в одному місті максимальна денна температура може сягати до +20 °C, а в іншому — до 34 градусів тепла.

Погода у Львові 26-27 липня

На заході України очікується дуже похмура погода з дощем. У середу хмари заполонять небо і ввечері мають початися опади, які протримаються до вечора четверга і протягом дня змінюватимуть свою інтенсивність. Температура повітря вдень сягне до +17… 20 градусів, а вночі опуститься до +12…16 °C. Вітер у середу дме помірний — 6 м/с, а у четвер збільшиться до сильного — 10 м/с.

Погода у Львові 26-27 липня
Погода у Львові 26-27 липня

Погода у Києві 26-27 липня

У столиці України передбачається мінлива хмарна погода з опадами. У середу синоптики прогнозують цілий день дощ, однак вранці його немає. Наступного дня опади слід чекати лише вночі та вдень. У денний час повітря прогріється до +23 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів танцюватимуть в мужах +18…25 °C. Вітер 26 липня тримається сильний, максимальна швидкість його сягає 11 м/с. 27 липня вітер зменшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Києві 26-27 липня
Погода у Києві 26-27 липня

Погода у Харкові 26-27 липня

На Харківщині також задощить, але несуттєво. У середу лише вранці має початися дощ, але вдень вітер розгонить хмари. У четвер опади прогнозуються вдень та ввечері, хоча ранок ще буде сонячним. Удень температура у місті підніметься до 32…34 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +20 °C. У 26-27 липня вітер буде сильно-міцний, він сягатиме 11-12 м/с.

Погода у Харкові 26-27 липня
Погода у Харкові 26-27 липня

Погода у Донецьку 26-27 липня

У цьому місті сонце протягом двох днів не ховатиметься за хмари. У Донецьку температура повітря вдень підніметься до +31…34 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 18…20 градусів тепла. Вітер 26-27 липня дутиме міцний, максимальна швидкість якого сягає 11 м/с.

Погода у Донецьку 26-27 липня
Погода у Донецьку 26-27 липня

Погода у Дніпрі 26-27 липня

На Дніпровщині зараз панує мінлива хмарність. У четвер сонце іноді ховатиметься за хмари. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +33 °C, а вночі падатимуть до 21…22 градусів тепла. Вітер в обидва дні триматиметься міцним, максимальна швидкість якого сягатиме 14 м/с.

Погода у Дніпрі 26-27 липня
Погода у Дніпрі 26-27 липня

Погода в Одесі 26-27 липня

На півдні України у середу синоптики обіцяють мінливий хмарний день, а у четвер з ночі мають початися дощі, які вранці посиляться і супроводжуватимуться грозою. Опади триматимуться до вечора. Повітря вдень прогріється до +24…27 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +22 °C. Міцний вітер у середу та п'ятницю не вщухатиме менш як 14 м/с.

Погода в Одесі 26-27 липня
Погода в Одесі 26-27 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на кінець липня від Ігоря Кібальчича. Він впевнений, що в останні дні липня українцям варто готуватися до погодних гойдалок із дощами та посухами у різних регіонах.

Теги:
#Погода в Україні #Прогноз погоди #Липень