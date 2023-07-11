Пять идей образов, с которыми вы легко станете королевой пляжа (фото)

Чтобы выглядеть стильно, много не нужно

Дизайнерские модные бренды, широко известные по всему миру, уже представили новые летние коллекции, включая одежду для пляжа. Ведь каждая женщина, которая ценит себя и свою внешность, стремится выглядеть прекрасно даже на отдыхе.

Давно прошли те времена, когда девушки носили только один купальник, при этом заворачиваясь в полотенце или парео. Сегодняшние курорты требуют более серьезного отношения к внешнему виду. Например, прогулка к морю может закончиться приятными событиями: возможно, вам захочется заглянуть в прибрежный ресторан, посетить танцпол или вас пригласят на романтическую прогулку.

Персональный стилист Анна (anna.le.nova) поделилась 5 формулами пляжных образов. "Чтобы выглядеть стильно, много не надо", — подчеркивает эксперт.

Рубашка + платок

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Кроше

Рубашка + шляпа

Платок в качестве топа

Отметим, что пляжная мода в летнем сезоне претерпела изменения. Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими вещами вы опозоритесь во время отдыха на пляже. Также мы писали о самых неудачных покупках в 2023 году – именно они гарантированно могут испортить любой современный образ.