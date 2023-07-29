Готуємо пуховики: синоптики попереджають про ранні морози

Вазіра Мартазінова та Володимир Деркач розповіли, якою буде погода взимку

У грудні в Україні очікуються помірні зимові холоди, проте пізніше ймовірні екстремальні морози. А перших заморозків слід очікувати вже восени.

Про це "Телеграфу" розказала завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіра Мартазінова.

"Період перед початком зими – листопад, іноді може бути навіть прохолоднішим за грудень. В листопаді можуть бути різкі похолодання зимового характеру", — повідомила експертка.

Втім, за прогнозами народного синоптика Володимира Деркача, першого "мінусу" слід чекати навіть раніше за листопад.

"Початок жовтня буде прохолодний. Температура вночі досить низька – до заморозків", — прогнозує Деркач.

У листопаді ж, згідно з передбаченням народного синоптика, нічні морози будуть стабільним явищем. На екваторі місяця потеплішає, а під завісу осені — знову "мінус" вночі і перший мокрий сніг.

Надалі вчені прогнозують більш стабільну погоду.

"Грудень взагалі в Україні буде теплий. Він тепліший за норму всі останні роки", — пояснює Мартазінова.

Що ж до прогнозу народного синоптика, то його розрахунки виглядають наступним чином:

"Перша декада грудня почнеться помірним похолоданням. Опадів мало, вночі суцільний "мінус", хоча нижче як 10 градусів морозу температура повітря не впаде. Середина першої декади буде холодною: "мінус" з’явиться і вдень. Вночі можливі деякі сплески морозів на короткий період.

Друга декада на початку ще буде холодною, однак з середини місяця трохи потеплішає, та нічний "мінус" ще зберігатиметься. Вдень випадатимуть дні зі знаком "плюс", опади помірні. На кінець другої декади грудня температура почне підвищуватись, навіть вночі деколи буде спостерігатися "плюс" в окремі дні, хоча здебільшого таки будуть морози. Сильних опадів не буде спостерігатись.

Третя декада грудня буде теплішою за дві попередні. Вдень досить часто буде "плюс", вночі — здебільшого "мінус", хоча сильних морозів не буде. Опади помірні, лише інколи притрусить невеликим шаром снігу, який розтане у денну пору доби", — резюмував народний синоптик.

А от з Нового року, в січні та лютому, слід очікувати періодів різкого похолодання. Розрахувати точно, коли саме і скільки їх буде, за словами вчених, вкрай важко, однак це неодмінно відбудеться.

"В лютому можуть бути окремі дні різкого похолодання до температур з позначкою "мінус": 10-15 градусів морозу. Такі дні обов’язково повинні бути у січні та лютому, але їх не так багато", — підкреслила Вазіра Мартазінова.

Більше про те, якою очікується погода цієї зими, читайте в статті на сайті "Телеграф": "Енергетики лякають українців важкою зимою: синоптики та вчені пояснили, чи буде клімат на нашому боці".

Раніше "Телеграф" писав про те, що зима в Україні цього року буде набагато складнішою за попередню, оскільки ракетні удари по енергосистемі в країні призвели до часткового її руйнування.