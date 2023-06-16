Практично, як в Таїланді: синоптики попередили про чергову несподіванку цього літа

Погода в Україні 17-21 червня — синоптик Наталія Птуха дала прогноз

Після несподіваного похолодання в червні, коли температура повітря різко впала до психологічної позначки "треба діставати осіннє пальто", в країну знову повернулася літня спека. Втім, за прогнозами синоптиків, супутником комфортних літніх температур найближчого тижня будуть дощі, котрі пройдуть майже по всій території України.

Якої погоди чекати найближчими днями, з’ясовував "Телеграф".

За даними Укргідрометцентру, вихідними, 17-18 червня, в Україні слід чекати повернення опадів. В суботу та неділю весь захід, південь та схід накриють дощі з грозами. Сухо буде тільки на півночі та в центрі, але небо все ж таки затягнуть хмари.

Втім, літні опади не вплинуть на температуру: в північних, східних, південних регіонах та в центрі, повітря на вихідних прогріється до 26-29 градусів тепла. На заході прохолодніше: 20-24 градуси з позначкою "плюс".

Початок тижня, 19 червня, буде таким же теплим.

"Взагалі температурний фон почне поступово підвищуватися. Наступного тижня дедалі частіше з’являтимуться "тридцятки", тобто 30 градусів тепла. Звісно, дана температура очікується не всюди: найбільша ймовірність такої спеки на півдні країни, однак Київщина також буде наближатися до позначки у +30 градусів", — пояснила "Телеграфу" синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

На сході, півночі, півдні та в центрі повітря вдень прогріється до комфортних 26-29 градусів тепла, і 23-26 вище нуля очікується на заході.

"Втім, аномальної спеки найближчий тиждень очікувати не варто. Стандартна літня температура", — додає Птуха.

Підвищення температури буде відбуватися під акомпанемент дощів і гроз.

"На початку наступного тижня, 19 червня, в західних, південних, центральних регіонах очікуються короткочасні дощі, подекуди грози а вдень 20 червня дощі зачеплять і північні області України. Тільки на сході опадів не очікується", — коментує синоптик.

На екваторі тижня, 20 та 21 червня, нарешті потеплішає і на заході: денні температури тут сягатимуть 27 градусів тепла. На сході, півночі, півдні та в центрі стовпчики термометрів покажуть 28-29 градусів з позначкою "плюс". Однак дощі посиляться і пройдуть практично по всій території України крім Донецької та Луганської областей.

Під завісу робочого тижня, за прогнозами синоптиків, опади пройдуть вже по всій території країни. Однак тепло буде зберігатися, а це означає, що синоптична ситуація в Україні буде практично як у Таїланді: вогко і спекотно.

"Потужних фронтів, які спричинили нещодавнє літнє похолодання минулого тижня, не передбачається. В середині тижня може пройти атмосферний фронт з північного заходу, але такого холоду вже не буде і температура повітря швидше вирівняється до літнього тепла", — резюмувала Наталія Птуха.