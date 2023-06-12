У природи поганий настрій: яку погоду чекати найближчими днями в Україні

Фахівці рекомендують обережно обходити повз дерева і кущі, особливо біля тих, гілки яких вже сухі

Найближчим часом синоптики не радять ховати парасольки, бо на Україну насунились дощові хмари. До того ж, принесли з собою сильні пориви вітру майже на всю територію країни.

Як повідомляє синоптичний ресурс Gismeteo, найнижча денна температура прогнозується на заході України.

Погода у Львові 12-13 червня

На Львівщині небо заповнять хмари і така погода триматиметься протягом двох днів. Опадів не передбачається. Синоптики сонця не обіцяють, але вдень буде досить низька температура, як для червня — до +12…18 °C, а вночі охолоне до +9…11 градусів. У понеділок-вівторок вітер прогнозується свіжим, 8-9 м/с.

Погода у Львові 12-13 червня

Погода у Києві 12-13 червня

Кияни очікують на суцільно хмарну погоду і місцями з дощем. Опади слід чекати лише у вівторок і вони прогнозуються слабкими. Температура повітря вдень сягатиме 14…17 градусів тепла, а вночі опуститься до +10…12 °C. У понеділок дме сильний вітер, його швидкість сягає 10 м/с, а наступного дня зменшиться до помірних 6 м/с.

Погода у Києві 12-13 червня

Погода у Харкові 12-13 червня

У місті погода набуває різких змін. У понеділок зночі почався дощ, який на ранок вже завершився. Опадів не передбачається наступного дня, сонце іноді буде визирати з-за хмар. Удень температура у місті підніметься до 17…22 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +10…11 °C. У понеділок дме сильний вітер — 11 м/с, що у вівторок слабшатиме до свіжих 8 м/с.

Погода у Харкові 12-13 червня

Погода у Донецьку 12-13 червня

Синоптики повідомляють, що донеччани можуть виходити на вулиці без парасольок. Їх очікує лише суцільно хмарна погода протягом 12-13 червня. Температура повітря вдень підніметься до 16…22 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +13 градусів. На початку тижня очікується свіжий вітер — 8-9 м/с.

Погода у Донецьку 12-13 червня

Погода у Дніпрі 12-13 червня

У цьому обласному центрі синоптики прогнозують переважно хмарну і дощову погоду. У понеділок зночі почався дощ, який завершився вранці. Наступні опади слід чекати у вівторок зночі, що завершаться ще до настання ранку. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +19…23 °C, а вночі – знизяться до 14…15 градусів тепла. Вітер у понеділок дме сильний, максимальна швидкість якого сягатиме 10 м/с. У вівторок передбачається свіжий — 8-9 м/с.

Погода у Дніпрі 12-13 червня

Погода в Одесі 12-13 червня

Над півднем України також нависли хмари. У понеділок одесити лише вранці побачили сонце, але вдень його не передбачається. У вівторок вдень прогнозуються невеликі опади. Повітря у денний час прогріється до 20…23 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +14…17 °C. 12 червня дме сильний вітер — 10 м/с, а 13 червня зменшиться до помірних 6 м/с.

Погода в Одесі 12-13 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на День Конституції. Синоптики кажуть, що краще взяти з собою на свято парасольки.