Не так сталось, як гадалось: де українцям чекати на дощі найближчим часом

Максимальна швидкість вітру майже на всій території крани сягатиме 7 м/с, тобто помірна

Ще вчора синоптики прогнозували, що поступово дощі і вітер покидатимуть Україну, однак природа вирішила порушити правила і залишити у більшості містах хмарну погоду.

Як повідомляє ресурс Gismeteo, більш-менш сприятлива сонячна погода передбачається на півдні країни.

Погода у Львові 14-15 червня

Місто очікує на суцільну хмарну погоду, іноді з опадами. Дощ почнеться ввечері суботи і збільшиться вночі наступного дня, однак до ранку завершиться. Вдень повітря прогріється до 19…20 градусів тепла, а вночі охолоне до стабільних +13…14 °C. У середині тижня дутиме помірний вітер, максимальна швидкість його сягне 6 м/с. У четвер зменшиться до слабких 4 м/с.

Погода у Києві 14-15 червня

Кияни чекають на суху, але переважно хмарну погоду. У середу вранці сонце ще гріло регіон, але вдень ховатиметься за хмари, щоб вечором знову визирати з-за них. У четвер збережеться дуже похмура погода. Температура повітря вдень сягатиме 23…25 градусів тепла, а вночі опуститься до +12…17 °C. Помірний вітер прогнозується 14-15 червня, його максимальна швидкість сягатиме 6-7 м/с.

Погода у Харкові 14-15 червня

Над Харківщиною також нависнуть хмари і принесуть з собою невеликий дощ. Опади слід чекати вночі четверга, але на ранок вони завершаться. Удень температура у місті підніметься до 23 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15… 16 °C. У середу-четвер передбачається помірний вітер — 6-7 м/с.

Погода у Донецьку 14-15 червня

А от цьому регіону природа принесла максимальну кількість опадів протягом двох днів. У середу, 14 червня, зночі йшов дощ, який триматиметься в обід і вдень завершиться. А 15 червня вночі поновиться, завершиться до ранку і ввечері знову зриватиметься. Температура повітря вдень підніметься до 24 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +16…17 градусів. 14 червня дме помірний вітер, його максимальна швидкість сягає 7 м/с, а 15 червня збільшиться до свіжих 9 м/с.

Погода у Дніпрі 14-15 червня

Дощ не обминув і цей обласний центр. Зранку середи йшов дощ, який збільшиться вечері, але і завершиться пізнім вечором. У четвер збережеться тільки хмарна погода. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +19…24 °C, а вночі падатимуть до 17 градусів тепла. Вітер протягом середи та четверга передбачається помірним, максимальна швидкість якого сягатиме 7 м/с.

Погода в Одесі 14-15 червня

А от одеситам пощастило трохи більше, аніж іншим містянам, бо вони очікують на суху і теплу погоду. У середу вранці і вдень сонце іноді грітиме регіон. Наступного дня ранок взагалі буде ясним, але у денний час небо знову заповнять хмари. Повітря вдень прогріється до 26…27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +17…18 °C. 14-15 червня дутиме легкий вітер, максимальна швидкість якого сягатиме 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про дату, коли чекати на спеку в червні українцям. Синоптик впевнений, що несприятлива погода очікується лише у першій половині місяця.