Практически, как в Таиланде: синоптики предупредили об очередной неожиданности этим летом

Погода в Украине 17-21 июня – синоптик Наталья Птуха дала прогноз

После неожиданного похолодания в июне, когда температура воздуха резко упала до психологической отметки "надо доставать осеннее пальто", в страну снова вернулась летняя жара. Впрочем, по прогнозам синоптиков, спутником комфортных летних температур в ближайшую неделю будут дожди, которые пройдут почти по всей территории Украины.

Какую погоду ждать в ближайшие дни, выяснял "Телеграф".

По данным Укргидрометцентра, в выходные, 17-18 июня, в Украине следует ожидать возвращения осадков. В субботу и воскресенье весь запад, юг и восток накроют дожди с грозами. Сухо будет только на севере и в центре, но небо все же будет затянуто облаками.

Впрочем, летние осадки не повлияют на температуру: в северных, восточных, южных регионах и в центре воздух на выходных прогреется до 26-29 градусов тепла. На западе прохладнее: 20-24 градуса с отметкой "плюс".

Начало недели, 19 июня, будет таким же теплым.

"Вообще, температурный фон начнет постепенно повышаться. На следующей неделе все чаще будут появляться "тридцатки", то есть 30 градусов тепла. Конечно, данная температура ожидается не везде: наибольшая вероятность такой жары на юге страны, однако Киевская область также будет приближаться к отметке в +30 градусов", — пояснила "Телеграфу" синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

На востоке, севере, юге и в центре воздух днем прогреется до комфортных 26-29 градусов тепла, и 23-26 выше нуля ожидается на западе.

"Впрочем, аномальной жары ближайшую неделю ждать не стоит. Стандартная летняя температура", — добавляет Птуха.

Повышение температуры будет происходить под аккомпанемент дождей и гроз.

"В начале следующей недели, 19 июня, в западных, южных, центральных регионах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, а днем 20 июня дожди коснутся и северных областей Украины. Только на востоке осадков не ожидается", — комментирует синоптик.

На экваторе недели, 20 и 21 июня, наконец потеплеет и на западе: дневные температуры здесь будут достигать 27 градусов тепла. На востоке, севере, юге и в центре столбики термометров покажут 28-29 градусов с отметкой "плюс". Однако дожди усилятся и пройдут практически по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Под занавес рабочей недели, по прогнозам синоптиков, осадки пройдут по всей территории страны. Однако тепло будет сохраняться, а значит синоптическая ситуация в Украине будет практически как в Таиланде: влажно и жарко.

"Мощных фронтов, повлекших недавнее летнее похолодание на прошлой неделе, не предвидится. В середине недели может пройти атмосферный фронт с северо-запада, но такого холода уже не будет и температура воздуха скорее выровняется к летнему теплу", — резюмировала Наталья Птуха.