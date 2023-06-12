У природы плохое настроение: какую погоду ждать в ближайшие дни в Украине

Специалисты рекомендуют осторожно обходить мимо деревьев и кустарников, особенно возле тех, ветви которых уже сухие

В ближайшее время синоптики не советуют прятать зонтики, потому что на Украину надвинулись дождевые тучи. К тому же, принесли с собой сильные порывы ветра почти на всю территорию страны.

Как сообщает синоптический ресурс Gismeteo, самая низкая дневная температура прогнозируется на западе Украины.

Погода во Львове 12-13 июня

Во Львовской области небо заполнят облака, и такая погода будет держаться в течение двух дней. Осадков не предполагается. Синоптики солнца не обещают, но днем будет достаточно низкая температура, как для июня до +12…18 °C, а ночью остынет до +9…11 градусов. В понедельник-вторник ветер прогнозируется свежим, 8-9 м/с.

Погода во Львове 12-13 июня

Погода в Киеве 12-13 июня

Киевляне ожидают сплошную облачную погоду и местами с дождем. Осадки следует ожидать только во вторник, и они прогнозируются слабыми. Температура воздуха днем будет достигать 14…17 градусов тепла, а ночью опустится до +10…12 °C. В понедельник дует сильный ветер, его скорость достигает 10 м/с, а на следующий день снизится до умеренных 6 м/с.

Погода в Киеве 12-13 июня

Погода в Харькове 12-13 июня

В городе погода приобретает резкие изменения. В понедельник ночью начался дождь, который к утру уже завершился. Осадков не предвидится на следующий день, солнце иногда будет выглядывать из-за облаков. Днем температура в городе поднимется до 17...22 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +10…11 °C. В понедельник дует сильный ветер — 11 м/с, что во вторник будет ослабевать до свежих 8 м/с.

Погода в Харькове 12-13 июня

Погода в Донецке 12-13 июня

Синоптики сообщают, что дончане могут выходить на улицы без зонтов. Их ожидает лишь сплошная облачная погода в течение 12-13 июня. Температура воздуха днем поднимется до 16...22 °C. Ночью отметки термометров покажут +13 градусов. В начале недели ожидается свежий ветер – 8-9 м/с.

Погода в Донецке 12-13 июня

Погода в Днепре 12-13 июня

В этом областном центре синоптики прогнозируют преимущественно облачную и дождливую погоду. В понедельник ночью начался дождь, который завершившился утром. Последующие осадки следует ожидать во вторник ночью, которые завершатся еще до наступления утра. Днем столбики термометров достигнут отметок +19…23 °C, а ночью – снизятся до 14…15 градусов тепла. Ветер в понедельник дует сильный, максимальная скорость которого будет достигать 10 м/с. Во вторник предполагается свежий – 8-9 м/с.

Погода в Днепре 12-13 июня

Погода в Одессе 12-13 июня

Над югом Украины тоже нависли тучи. В понедельник одесситы только утром увидели солнце, но днем его не предполагается. Во вторник днем прогнозируются небольшие осадки. Воздух в дневные часы прогреется до 20…23 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +14…17 °C. 12 июня дует сильный ветер – 10 м/с, а 13 июня уменьшится до умеренных 6 м/с.

Погода в Одессе 12-13 июня

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на День Конституции. Синоптики говорят, что лучше взять с собой на праздник зонтики.