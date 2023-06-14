Не так случилось, как думалось: где украинцам ждать дождей в ближайшее время

Максимальная скорость ветра почти на всей территории краны будет достигать 7 м/с, то есть умеренная

Еще вчера синоптики прогнозировали, что постепенно дожди и ветер будут покидать Украину, однако природа решила нарушить правила и оставить в большинстве городов облачную погоду.

Как сообщает ресурс Gismeteo, более-менее благоприятная солнечная погода предполагается на юге страны.

Погода во Львове 14-15 июня

Город ожидает сплошную облачную погоду, иногда с осадками. Дождь начнется вечером субботы и увеличится ночью следующего дня, однако к утру завершится. Днем воздух прогреется до 19…20 градусов тепла, а ночью остынет до стабильных +13…14 °C. В середине недели будет дуть умеренный ветер, максимальная скорость его достигнет 6 м/с. В четверг уменьшится до слабых 4 м/с.

Погода в Киеве 14-15 июня

Киевляне ждут сухую, но преимущественно облачную погоду. В среду утром солнце еще грело регион, но днем будет прятаться за облака, чтобы по вечерам снова выглядывать из-за них. В четверг сохранится пасмурная погода. Температура воздуха днем будет достигать 23…25 градусов тепла, а ночью опустится до +12…17 °C. Умеренный ветер прогнозируется 14-15 июня, его максимальная скорость будет достигать 6-7 м/с.

Погода в Харькове 14-15 июня

Над Харьковщиной также нависнут облака и принесут с собой небольшой дождь. Осадки следует ожидать ночью четверга, но к утру они завершатся. Днем температура в городе поднимется до 23 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15… 16 °C. В среду-четверг предполагается умеренный ветер — 6-7 м/с.

Погода в Донецке 14-15 июня

А вот этому региону природа принесла максимальное количество осадков в течение двух дней. В среду, 14 июня, ночью шел дождь, который продержится до обеда и днем завершится. А 15 июня ночью возобновится, завершится до утра и вечером снова будет срываться. Температура воздуха днем поднимется до 24 °C. Ночью отметки термометров покажут +16…17 градусов. 14 июня дует умеренный ветер, его максимальная скорость достигает 7 м/с, а 15 июня увеличится до 9 м/с.

Погода в Днепре 14-15 июня

Дождь не обошел и этот областной центр. Утром среды шел дождь, который увеличится вечером, но и завершится поздним вечером. В четверг сохранится только облачная погода. Днем столбики термометров достигнут отметок +19…24 °C, а ночью будут падать до 17 градусов тепла. Ветер в течение среды и четверга предполагается умеренным, максимальная скорость которого составит 7 м/с.

Погода в Одессе 14-15 июня

А вот одесситам повезло немного больше, чем другим горожанам, потому что они ожидают сухую и теплую погоду. В среду утром и днем солнце будет иногда греть регион. На следующий день утро вообще будет ясным, но в дневные часы небо снова заполнят облака. Воздух днем прогреется до 26...27 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +17...18 °C. 14-15 июня будет дуть легкий ветер, максимальная скорость которого будет достигать 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дате, когда ждать жару в июне украинцам. Синоптик уверен, что неблагоприятная погода ожидается только в первой половине месяца.