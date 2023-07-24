"Цієї зими легше не буде": у ДТЕК зробили тривожний прогноз

Цього року компанії потрібно 3,5 млрд. грн на плановий ремонт та приблизно 5 млрд. грн на відновлення після масованих обстрілів

Зима в Україні цього року буде набагато складнішою за попередню, оскільки ракетні удари по енергосистемі в країні призвели до часткового її руйнування, а таких запасів обладнання в країні вже немає, як раніше.

Про це сказав генеральний директор ДПЕК Максим Тимченко в інтерв’ю журналу Forbes.

"Цієї зими легше не буде. Минулої зими нас рятувала наявність власних запасів обладнання. Якщо нам розбивали трансформатор на одній теплоелектростанції, то ми швидко з законсервованого блоку іншої електростанції знімали трансформатор і перевозили на енергоблок, що працює", — зазначив він.

За словами Тимченка, зараз таких запасів Україна не має, але їх намагаються сформувати — замовляють трансформатори у виробників і по можливості виробляють власне обладнання. Водночас із консервації виводять енергоблоки.

"Минулого року ми заходили в зиму з потужністю 6000 МВт. Вийшли із зими з потужністю 3700 МВт. Є детальний план, що потрібно зробити, щоб наступної зими зайти з потужністю 4800 МВт. Цього року нам потрібно 3,5 млрд. грн на плановий ремонт і приблизно 5 млрд. грн на відновлення", — пояснив гендиректор.

Максим Тимченко наголосив, що частину видатків буде покрито з власних коштів, а друга, він сподівається, кредитами за державною програмою 5-7-9.

"Якщо відверто говорити, донорська допомога сфокусована на державних компаніях. За весь цей час ми отримали $13 млн, що небагато по відношенню до наших потреб. Ми заявилися на 5 млрд. грн, детально розписали, куди ці гроші підуть. Також надали Укргазбанку гарантію, що ці гроші будуть видаватися під дуже конкретні програми. простіше попереднього", — додав він.

Гендиректор ТЕК запевнив, що компанія робитиме все необхідне, щоб ретельно підготуватися до цієї зими. Він зазначив, що якщо кредит у результаті не буде виданий, то доведеться "різати витрати".

"Наприклад, скоротимо інвестиції у видобуток вугілля. Це не вплине на цю зиму, але підготовка до зими 2024-2025 буде ще складнішою", — підсумував Тимченко.

Нагадаємо, раніше експерт Володимир Омельченко розповів "Телеграфу" щодо того, чи чекати на українців наступної зими блекауту та відключень електроенергії.