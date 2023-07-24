"Этой зимой легче не будет": в ДТЭК сделали тревожный прогноз

В этом году компании нужно 3,5 млрд. грн на плановый ремонт и примерно 5 млрд. грн на восстановление после массированных обстрелов

Зима в Украине в этом году будет гораздо сложнее предыдущей, поскольку ракетные удары по энергосистеме в стране привели к частичному ее разрушению, а таких запасов оборудования в стране уже нет, как раньше.

Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью журналу Forbes.

"Этой зимой легче не будет. Прошлой зимой нас спасало наличие собственных запасов оборудования. Если нам разбивали трансформатор на одной теплоэлектростанции, то мы быстро с законсервированного блока другой электростанции снимали трансформатор и перевозили на работающий энергоблок", — отметил он.

По словам Тимченко, сейчас таких запасов у Украины нет, но их пытаются сформировать — заказывают трансформаторы у производителей и по возможности производят собственное оборудование. В то же время из консервации выводят энергоблоки.

"В прошлом году мы заходили в зиму с мощностью 6000 МВт. Вышли из зимы с мощностью 3700 МВт. Есть детальный план, что нужно сделать, чтобы в следующую зиму зайти с мощностью 4800 МВт. В этом году нам нужно 3,5 млрд. грн на плановый ремонт и примерно 5 млрд. грн на восстановление после массированных обстрелов", — объяснил гендиректор.

Максим Тимченко подчеркнул, что часть расходов будет покрыта из собственных средств, а вторая, он надеется, кредитами по государственной программе 5-7-9.

"Если откровенно говорить, донорская помощь сфокусирована на государственных компаниях. За все это время мы получили $13 млн, что немного по отношению к нашим потребностям. Мы заявились на 5 млрд. грн, подробно расписали, куда эти деньги пойдут. Также предоставили Укргазбанку гарантию, что эти деньги будут выдаваться под конкретные программы. Это все очень затягивается, однако всем нам нужно готовиться к отопительному сезону, который будет не проще предыдущего", — добавил он.

Гендиректор ДТЭК заверил, что компания будет делать все необходимое, чтобы тщательно подготовиться к этой зиме. Он отметил, что если кредит в итоге не будет выдан, в таком случае придется "резать расходы".

"К примеру, сократим инвестиции в добычу угля. Это не повлияет на эту зиму, но подготовка к зиме 2024-2025 будет еще более сложной", — подытожил Тимченко.

Напомним, ранее эксперт Владимир Омельченко рассказал "Телеграфу" насчет того, ждать ли украинцам следующей зимой блекаута и отключений электроэнергии.