Готовимся экономить: эксперт назвал даты возможных отключений света

Пик потребления электричества ожидается в августе

Пика энергопотребления в Украине в этом году следует ожидать примерно с 12 по 18 августа. Именно на этот период приходится самая большая угроза блекаутов.

Об этом сайту "Телеграф" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"По большей части это зависит от температуры воздуха. Летний пик обычно наблюдается между двадцатыми числами июля и серединой августа", — сообщил эксперт.

По его словам, если потребление электричества вырастет, вероятность отключений электроэнергии повысится. И готовиться к ним следует уже сейчас.

"В массовые блекауты я не верю, потому что нет для этого оснований. Но, если потребление будет расти, перекрывать его не будет ресурсов, есть основания говорить о том, что могут быть отключения. Говорить наверняка об этом можно будет через 2-3 недели, потому что сейчас ситуация колеблется. Я очень хочу верить, что отключений не будет, но советовал бы готовиться к тому, что они могут быть", — отмечает Александр Харченко.

Больше об особенностях работы энергосистемы Украины в условиях войны читайте в статье на Телеграфе: "На пике энергопотребления: стоит ли украинцам готовиться к новым отключениям света?" .

Напомним, в "Укрэнерго" отрицают слухи о намерениях массово отключать потребителей из-за нагрузки на электросети. Но признают: если потребление будет расти в дефицитный для энергосистемы час, диспетчерскому центру "Укрэнерго" придется применять дополнительные меры для балансировки энергосистемы.