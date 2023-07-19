Лето без света: эксперты назвали причины возможных отключений

Чтобы избежать "блекаута", потребителям пора научиться экономить.

В "Укрэнерго" отрицают слухи о намерениях массово отключать потребителей из-за нагрузки на электросети. Но признают: если потребление еще будет расти в дефицитные для энергосистемы часы, диспетчерскому центру "Укрэнерго" придется применять дополнительные меры для балансировки энергосистемы.

Об этом "Телеграфу" пресс-секретарь НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

"Пока мы не прогнозируем отключений потребителей, но это не означает, что можно потреблять сколько угодно. Энергосистема в процессе восстановления, основного работающего оборудования значительно меньше, чем обычно, потому что много избито. На оборудование, которое в работе, нагрузка значительно больше в пиковые часы, и оно может выходить из строя. Чтобы этого избежать, нужно снижать потребление", — говорит Мария Цатурян.

В то же время, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что Украина уже достигла пика потребления, но отключения все еще вероятны, считает эксперт.

"Я не думаю, что энергопотребление будет увеличиваться в ближайшие недели, мы уже достигли летнего пика. Но вероятность отключений существует, потому что система работает в аварийном режиме. По сравнению с другими странами Европы вероятность аварийных отключений выше. С моей точки зрения она может превышать 30%", — говорит эксперт.

Больше об особенностях работы энергосистемы Украины в условиях войны читайте в статье на Телеграфе: "На пике энергопотребления: стоит ли украинцам готовиться к новым отключениям света?" .

Ранее Телеграф сообщал, что в Министерстве энергетики Украины пока не планируют пересматривать цены на электроэнергию после последнего повышения и надеются пройти отопительный сезон с действующим тарифом.