Зато все под контролем: в Yasno объяснили, почему во время обстрелов произошли заблаговременные отключения электроэнергии

По мнению энергетиков, лучше потерпеть без света несколько часов, чем потом неделю ждать ремонта

После вражеских обстрелов в пятницу, 9 марта, энергосистема остается значительно поврежденной, однако энергетики все держат под контролем.

Об этом написал в социальной сети генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Утром писал о превентивных отключениях, а в комментах под постом вы жаловались на перепады напряжения. Это, собственно, то, от чего нас эти преждевременные отключения должны были уберечь. Мы уже изучили аксиому, что потребляется столько же электроэнергии, сколько произведено, и наоборот. Она работает и в этом случае", — говорится в сообщении.

Своим читателям он предложил представить сеть водопроводных труб, когда к одной большой через помпу присоединены многие маленькие, более тонкие.

"Помпа держит напор объема воды из большой трубы, уменьшает его и подает в маленькие трубочки. Если эту помпу разбить, скорее всего, тонкие трубочки порвутся от сильного давления в момент взрыва. С электросетями ситуация похожа", — пояснил Коваленко.

По его словам, если ракета попадет в трансформатор, есть вероятность того, что сети повредятся от всплеска напряжения, или даже сам генерационный объект, потому что не будет потребления. Ремонтировать их придется долго, значительно дольше, чем какое-нибудь одно звено системы, если в нее попадут, когда все будет отключено.

"Именно поэтому нас заранее отключают во время атак. Логично, что лучше потерпеть без света несколько часов, чем потом неделю ждать ремонта", — резюмировал он.

Напомним, что поздно вечером 9 марта российский враг в очередной раз обстрелял Запорожье. В результате обстрела обесточено около 20 тысяч абонентов, в некоторых районах исчезло отопление и водоснабжение.