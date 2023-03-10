Зате все під контролем: в Yasno пояснили, чому під час обстрілів відбулися завчасні відключення електроенергії

На думку енергетиків, краще потерпіти без світла кілька годин, ніж потім тиждень чекати ремонту

Після ворожих обстрілів в п'ятницю, 9 березня, енергосистема залишається значно ушкодженою, проте енергетики все тримають під контролем.

Про це написав у соціальній мережі генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Зранку писав про превентивні відключення, а в коментах під постом ви скаржилися на перепади напруги. Це, власне, те, від чого нас ці завчасні відключення мали вберегти. Ми вже вивчили аксіому, що споживатися має стільки ж електроенергії, скільки вироблено, і навпаки. Вона працює і в цьому випадку", — йдеться у повідомленні.

Своїм читачам він запропонував уявити мережу водопровідних труб, коли до одної великої через помпу приєднані багато маленьких, тонших.

"Помпа тримає напір обсягу води з великої труби, зменшує його і подає до маленьких трубочок. Якщо цю помпу розбити, швидше за все, тонкі трубочки порвуться від сильного тиску в момент вибуху. З електромережами ситуація схожа", — пояснив Коваленко.

За його словами, якщо ракета влучить у трансформатор, є імовірність того, що або мережі пошкодяться від сплеску напруги, або навіть сам генераційний об'єкт, тому що не буде споживання. Ремонтувати їх доведеться довго, значно довше, ніж якусь одну ланку системи, якщо в неї влучать, коли все буде відключене.

"Саме тому нас завчасно відключають під час атак. Логічно, що краще потерпіти без світла кілька годин, ніж потім тиждень чекати ремонту", — резюмував він.

Нагадаємо, що пізно ввечері 9 березня російський ворог вкотре обстріляв Запоріжжя. Внаслідок обстрілу знеструмлено близько 20 тисяч абонентів, у деяких районах зникло опалення та водопостачання.