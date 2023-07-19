Можем остаться без света: в "Укрэнерго" объяснили, почему электросети не выдерживают нагрузки

Во время жары нагрузка на энергетическую систему существенно увеличилась

Энергосистема Украины работает в аварийном режиме. Импорта электроэнергии уже недостаточно для покрытия пиков потребления, поэтому "Укрэнерго" прибегает к аварийной помощи европейских партнеров. И если украинцы не снизят потребление электричества, национальный оператор будет вынужден ввести графики отключений в дефицитных регионах.

Об этом "Телеграфу" рассказала пресс-секретарь НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Дополнительный вызов для энергосистем — жара, которая надвигается на Украину. В этой связи мы будем иметь дополнительную перегрузку инфраструктуры, которая и так работает на пике своих возможностей из-за постоянных обстрелов рашистов, текущих ремонтов энергоблоков и возобновления работы энергосетей.

Это стало поводом для прогнозов, что придется подавать свет по графику уже в июле-августе. Отметим, что в Украине уже происходят непродолжительные отключения — энергетики спасают систему от перебоев.

"Импорт, к сожалению, не покрывает все потребности в потреблении в вечерние часы, хотя такая возможность есть. Также у нас есть возможность привлекать аварийную помощь из европейских стран, что мы делаем в случае необходимости", — говорит Мария Цатурян.

Она объясняет, что если бы не было столь значительных повреждений энергосистемы рашистами в течение зимы, мы бы спокойно проходили лето и потребитель ничего бы не чувствовал.

"Нам очень трудно балансировать энергосистему, потому что очень много повреждений. В стране нет ни одной большой тепловой электростанции, которая бы не получила ракетных или дроновых ударов. Нет никакой не поврежденной гидроэлектростанции", — пояснила руководитель прессслужбы "Укрэнерго".

Также сейчас в Украине идет масштабная ремонтная кампания — атомные электростанции страны проходят плановые ремонты для подготовки к зиме. Потому дополнительной мощности не так много.

К тому же, продолжаются восстановительные работы. В частности, на днях "Укрэнерго" отчиталось о завершении уникального ремонта на одной из линий электропередачи, что позволило обеспечить питание нескольких миллионов потребителей.

Но значительные повреждения энергосистемы не удается восстанавливать слишком быстро, поэтому даже в летнее время года есть перегрузка энергетического оборудования. Еще одним важным фактором является влияние непосредственно жары на электрооборудование сетей, которое повышает риск его выхода из строя.

Больше об особенностях работы энергосистемы Украины в условиях войны читайте в статье на "Телеграфе": "На пике энергопотребления: стоит ли украинцам готовиться к новым отключениям света?".

Ранее Телеграф разъяснял, стоит ли украинцам ждать блекаутов и отключений света следующей зимой.