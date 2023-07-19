Можемо залишитись без світла: в "Укренерго" пояснили, чому електромережі не витримують навантажень

В часи спеки навантаження на енергетичну систему суттєво збільшилось

Енергосистема України працює в аварійному режимі. Імпорту електроенергії вже недостатньо для покриття піків споживання, тож "Укренерго" вдається до аварійної допомоги європейських партнерів. І якщо українці не зменшать споживання електрики, національний оператор буде змушений запровадити графіки відключень у дефіцитних регіонах.

Про це "Телеграфу" розповіла прессекретар НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

Додатковий виклик для енергосистем — спека, яка насувається на Україну. У зв’язку з цим ми матимемо додаткове перенавантаження інфраструктури, яка і так працює на піку своїх можливостей через постійні обстріли рашистів, поточні ремонти енергоблоків та відновлення роботи енергомереж.

Це стало приводом для прогнозів, що таки доведеться подавати світло по графіку вже в липні-серпні. Зазначимо, в Україні вже відбуваються нетривалі відключення — енергетики рятують систему від перебоїв.

"Імпорт, на жаль, не покриває всі потреби у споживанні у вечірні години, хоча така можливість є. Також у нас є можливість залучати аварійну допомогу з європейських країн, що ми робимо у разі потреби", — каже Марія Цатурян.

Вона пояснює, що якби не було таких значних пошкоджень енергосистеми рашистами протягом зими, ми б спокійно проходили літо і споживач нічого б не відчував.

"Нам дуже важко балансувати енергосистему, тому що дуже багато пошкоджень. В країні нема жодної великої теплової електростанції, яка б не зазнала ракетних чи дронових ударів. Нема жодної не пошкодженої гідроелектростанції", — пояснила керівниця пресслужби "Укренерго".

Також зараз в Україні триває масштабна ремонтна кампанія — атомні електростанції країни проходять планові ремонти для підготовки до зими. Тому додаткової потужності не так багато.

До того ж тривають відновлювальні роботи. Зокрема, днями "Укренерго" прозвітувало про завершення унікального ремонту на одній з ліній електропередачі, що дозволило забезпечити живлення декількох мільйонів споживачів.

Та значні пошкодження енергосистеми не вдається відновлювати надто швидко, тому навіть у літню пору року маємо перевантаження енергетичного обладнання. Ще одним важливим чинником є вплив безпосередньо спеки на електрообладнання мереж, який підвищує ризик виходу його з ладу.

Більше про особливості роботи енергосистеми України в умовах війни читайте у статті на "Телеграфі": "На піку енергоспоживання: чи варто українцям готуватися до нових відключень світла?".

Раніше "Телеграф" роз'яснював, чи варто українцям чекати блекаутів та відключень світла наступної зими.