В Украине снова аварийные отключения света: почему и в каких областях

В Украину спустя недели бесперебойной работы снова вводятся аварийные отключения света. Это связано с ухудшением погодных условий и полученными ранее повреждениями энергосистемы.

Об этом сообщают в "Укрэнерго".

Из-за непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения существуют обесточения потребителей в 12 областях Украины: Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской.

В компании объяснили, что в настоящий момент потребление электроэнергии увеличилось из-за похолодания и хотя её генерации хватает для нужд стран.из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена.

"В Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей, в результате неоднократных атак россиян, увеличивается объем ограничения потребления. Также из-за роста потребления возможны сетевые ограничения в Киевской области и Киеве. В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничения потребления, нет", — говорится в сообщении.

В частности, в Киеве, по данным ДТЭК, аварийные отключения действуют в: в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Дарницком и Днепровском районах.

Отмечается, что восстановительные работы по устранению сетевых ограничений и повышению надежности питания потребителей продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими массированными атаками.

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