В Україні знову аварійні відключення світла: чому та в яких областях

Перебої з електроенергією зараз є у 12 областях України

В Україну через тижні безперебійної роботи знову запроваджуються аварійні відключення світла. Це пов’язано з погіршенням погодних умов та отриманими раніше ушкодженнями енергосистеми.

Про це повідомляють в "Укренерго".

Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України: Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській.

У компанії пояснили, що зараз споживання електроенергії збільшилося через похолодання і хоча її генерації вистачає для потреб країни, через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, завданих агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена.

"У Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання.Також через зростання споживання можливі мережеві обмеження у Київській області та Києві. В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Києві, за даними ДТЕК, аварійні відключення діють у: Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Зазначається, що відновлювальні роботи щодо усунення мережевих обмежень та підвищення надійності харчування споживачів продовжуються на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими масованими атаками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через погіршення погоди масштабні відключення світла сталися в Одесі.