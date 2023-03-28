В Одесі масштабні аварійні відключення світла: що відомо

206 бригад енергетиків переведено у підвищену готовність

Погода в останній тиждень березня принесла Одесі неприємний сюрприз, залишивши будинки багатьох мешканців міста без електрики. Над усуненням цієї проблеми вже працюють енергетики.

Причиною відключення світла за деякими адресами, ймовірно, стали сильні пориви вітру, які спостерігатимуться в місті протягом кількох днів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Напередодні попереджав про те, що протягом кількох днів на Одещині очікується погіршення погодних умов — сильні пориви вітру до 15-20 м/с. 206 бригад енергетиків переведено в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло до будинків клієнтів", — сказав він.

Братчук підкреслив, що сильний вітер може призвести до падіння дерев та обриву проводів. Енергетики своєю чергою роблять все можливе, щоб у будинках городян залишалося світло за будь-яких обставин.

Перші наслідки негоди в Одесі. Фото — Сергій Братчук

Водночас на сторінці "ДТЕК Одеські електромережі" повідомляють, що за деякими адресами сьогодні сталося аварійне відключення світла. При цьому причина, як йдеться у відповідях користувачам, поки залишається невідомою, як і час відновлення подачі електроенергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку березня Київ накрило рідкісне погодне явище. Місцеві жителі опублікували багато відео цього дива природи.