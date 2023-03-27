В Одесі демонтували пам’ятну дошку на честь російського генералісимуса (фото)

Олександр Суворов причетний до гніту українців та кримських татар на території нинішньої України

В Україні продовжують відмовлятися від російських топонімів та пам’яток культури. Зокрема, в Одесі зняли меморіальну дошку, присвячену російському полководцю, генералісимусу Олександру Суворову.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці організації "Декомунізація. Україна". У письмовій відповіді від міськради Одеси сказано, що демонтаж було здійснено ще 15 березня.

Меморіальна дошка Суворову була розташована на фасаді будинку №2 на вулиці Приморській. З 1969 по 1995 вона носила ім’я Олександра Суворова. Рішенням Одеської міськради було винесено ухвалу про те, що дошку потрібно знести.

Хто такий Олександр Суворов

Олександр Суворов — це російський полководець, який має відношення до придушення "Коліївщини" у 1768-1769 роках. У цей період селяни та козаки на Правобережній Україні повстали у відповідь на національний та релігійний гніт.

Крім того, в 1778 під керівництвом Суворова російська імперія насильно депортувала тисячі кримських татар з території Криму в Азовську губернію.

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