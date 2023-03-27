В Одессе демонтировали памятную доску в честь российского генералиссимуса (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Александр Суворов причастен к гнету украинцев и крымских татар на территории нынешней Украины
В Украине продолжают отказываться от российских топонимов и памятников культуры. В частности, в Одессе сняли мемориальную доску, посвященную российскому полководцу, генералиссимусу Александру Суворову.
Об этом сообщается на Facebook-странице организации "Декоммунизация. Украина". В письменном ответе от горсовета Одессы сказано, что демонтаж был произведен еще 15 марта.
Мемориальная доска Суворову была расположена на фасаде дома №2 по улице Приморской. С 1969 по 1995 год она носила имя Александра Суворова. Решением Одесского горсовета было вынесено постановление о том, что доску нужно снести.
Кто такой Александр Суворов
Александр Суворов — это российский полководец, который имеет отношение к подавлению "Коліївщини" в 1768-1769 годах. В этот период крестьяне и казаки на Правобережной Украине восстали в ответ на национальный и религиозный гнет.
Кроме того, в 1778 году под руководством Суворова российская империя насильно депортировала тысячи крымских татар с территории Крыма в Азовскую губернию.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем Украине переименовывать "россию" в "московию". Председатель совета Центра экономической интеграции и устойчивого развития Роман Комыза пояснил, что это поможет Украине достичь нескольких целей.