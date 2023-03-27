В Одессе демонтировали памятную доску в честь российского генералиссимуса (фото)

Александр Суворов причастен к гнету украинцев и крымских татар на территории нынешней Украины

В Украине продолжают отказываться от российских топонимов и памятников культуры. В частности, в Одессе сняли мемориальную доску, посвященную российскому полководцу, генералиссимусу Александру Суворову.

Об этом сообщается на Facebook-странице организации "Декоммунизация. Украина". В письменном ответе от горсовета Одессы сказано, что демонтаж был произведен еще 15 марта.

Мемориальная доска Суворову была расположена на фасаде дома №2 по улице Приморской. С 1969 по 1995 год она носила имя Александра Суворова. Решением Одесского горсовета было вынесено постановление о том, что доску нужно снести.

Кто такой Александр Суворов

Александр Суворов — это российский полководец, который имеет отношение к подавлению "Коліївщини" в 1768-1769 годах. В этот период крестьяне и казаки на Правобережной Украине восстали в ответ на национальный и религиозный гнет.

Кроме того, в 1778 году под руководством Суворова российская империя насильно депортировала тысячи крымских татар с территории Крыма в Азовскую губернию.

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