Під українські пісні та майже без черг: в Одесі нарешті знову відкрився McDonald's (фото і відео)

Одночасну роботу розпочали п'ять із раніше функціонуючих дев'яти одеських "маків"

Після тріумфального повернення в Україну мережа McDonald's усе ніяк не відновлювала роботу у південних регіонах. Та у вівторок, 28 березня, її час настав — в Одесі знову відкрили свої двері одразу п'ять ресторанів цієї марки. Попри дощову і вітряну погоду, серед одеситів знайшлося чимало бажаючих придбати улюблену страву та стати одними із перших відвідувачів мережі.

Як це було, показали видання "Думська", а також місцеві Telegram-канали. Слід зазначити, що адміністрація McDonald's обіцяє змінити підхід до роботи своїх закладів, зокрема у плані повітряної тривоги. Якщо сигнал буде оголошено, робота персоналу має бути завершена за лічені хвилини, а відвідувачів попросять покинути ресторан.

Наразі відомо про відкриття лише п'яти закладів McDonald's у Одесі. Вони працюють за адресами:

вул. Пантелеймонівська, 17-Б;

площа Незалежності, 1;

вул. Дерибасівська, 23/1;

вул. Краснова, 14-А;

вул. Черняховського, 1-Б.

Загалом до російського повномасштабного вторгнення у місті функціонували дев'ять закладів мережі фаст-фуду. На початку квітня адміністрація обіцяє відновити роботу ще кількох із них.

Дехто з одеситів, які вже встигли побувати в оновленому "маку", поділилися фотографіями меню. На ньому можна розгледіти ціни окремих позицій, які є вищими, аніж ті, що були на момент повернення мережі до Києва.

Також у мережі широко діляться відео із відкриттям ресторанів та поведінкою відвідувачів, які чекали на повернення улюбленої їжі. Деякі з них навіть влаштували танці під зачиненими дверима під українські пісні – серед іншого звучали треки Артема Пивоварова та NK "Там у тополі".

Дехто уже ласує улюбленим фаст-фудом

Одеситів не зупинила навіть дощова погода

Раніше "Телеграф" розповідав, чому відкриття "маку" на Лівому березі Дніпра у Києві викликало величезну хвилю жартів та мемів.

Також ми писали про те, у яких ще містах функціонують ресторани мережі.