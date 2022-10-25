McDonald’s відкрив свої заклади у Києві та ще двох містах: адреси

Популярний фаст-фуд повернув до роботи сім закладів у різних містах

Ресторани швидкого харчування McDonald’s відновили роботу одразу кількох закладів у столиці, а також знову відкрили по одному закладу у двох інших містах. Про це повідомляється на офіційній сторінці корпорації у Facebook.

Так, з 25 жовтня, популярний фаст-фуд відчинив двері для відвідувачів у місті Тернопіль та Бориспіль. Наразі у цих містах працюватиме по одному закладу. Також з цього дня було відновлено роботу McDonald’s у п’яти закладах Києва.

Повний список адрес, за якими заклади McDonald’s відкрилися з 25 жовтня:

Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 30;

Бориспіль, ТЦ Park Town, вул. Київський Шлях, 67;

Київ, ТРЦ РайОН, вул. Миколи Лаврухіна, 4-А;

Київ, м. Вокзальна, пл. Вокзальна, 2;

Київ, ТРЦ Lavina Mall, вул. Берковецька, 6-Д;

Київ, вул. Б. Хмельницького, 40/25;

Київ, ТРЦ Retroville, просп. Правди, 47.

Також у компанії зробили важливу заяву про те, що під час повітряної тривоги ресторани не працюватимуть.

Нагадаємо, що відома на весь світ мережа McDonald’s закрила свої ресторани в Україні після початку повномасштабної війни, яку 24 лютого розпочала росія.

Раніше видання "Телеграф" повідомляло, що відома мережа ресторанів швидкого харчування KFC остаточно залишила ринок у росії. Корпорація Yum! Brands передала заклади фаст-фуду іншій російській компанії, яка незабаром проведе ребрендинг. За кілька місяців до цього Yum! Brands продала також заклади Pizza Hut у росії.

Також портал новин "Телеграф" писав, що у вересні відкриття McDonald’s викликало хвилю обурення у частини українців. Соціальні мережі заполонили гнівні коментарі у зв’язку із поверненням фаст-фуду. Дехто вважає, що компанія пішла з країни в найважчий період на відміну від багатьох інших, які не побоялися і продовжили роботу.